Сім'я з австралійського штату Квінсленд натрапила на приголомшливу знахідку – отруйну чорну гадюку, що причаїлася в ліжечку їхньої доньки. Небезпечна змія була знайдена серед ляльок та м'яких іграшок.

Укуси цього виду рептилій можуть бути смертельними, хоча до цього часу не було зафіксовано жодного летального випадку. Варто зазначити, що представники виду зазвичай полохливі і проявляють агресивну поведінку лише тоді, коли відчувають загрозу.

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Батьки знайшли у ліжку доньки смертоносну змію

Сім'я негайно викликала професійних ловців змій, щоб позбутися небажаної гості. Браян Локетт з компанії "Snake Catchers Brisbane & Gold Coast", який приїхав на місце події всього за кілька хвилин, був вражений, адже ніколи у житті не стикався з чимось подібним.

Безумовно, це не те, що ви хочете бачити у своєму ліжку,

— зізнається Локетт.

Співробітники компанії опублікували у Facebook фотографію змії, яку знайшли в рожевій постільній білизні дівчинки, прикрашеній єдинорогами. Опубліковані кадри зафіксували гадюку, заховану в постільній білизні.



Сім'я знайшла отруйну змію у ліжечку доньки / Фото Snake Catchers Brisbane & Gold Coast

Рептилію виявили і безпечно вивезли, помістивши у великий мішок. Вважається, що рептилія потрапила в будинок через відчинені двері, а потім залізла на ліжко.

До слова, чорну гадюку визнано однією з найпоширеніших змій уздовж східного узбережжя Австралії. Щороку фіксуються численні випадки укусів цього виду, що призводять до пошкодження м'язових клітин постраждалих. Хоча більшість жертв відчувають лише незначні симптоми, у разі укусу вкрай важливо негайно звернутися за медичною допомогою.

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