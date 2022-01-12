Атака на хижака: як зебра змогла "налякала" гепарда
Джерело:Daily Mail
На території заповідника Набойшо, що в Кенії, фотограф зробив вражаючі світлини. На них зебра напала на гепарда.
Хижак захотів відігнати стадо зебр якомога далі від своїх дитинчат, тому вирішив їх налякати. Більшість з них втекла, але одна захотіла помститися.
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Зебра раптово почала атакувати гепарда, що змусило його щосили втікати. Як результат, він намагався сховатися у кущах.
Коли зебра повернулася до дитинчат, хижак покинув своє укриття. Епічну гонитву встиг зняти фотограф дикої природи – Себастьян Лерке.
Дивіться фото гонитви зебри за гепардом:
Зазвичай гепарди полюють на дрібних тварин – зайців, імпал, дитинчат антилоп гну, газелей. Проте ці швидконогі хижаки можуть нападати й на зебр.
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