Атака на хижака: як зебра змогла "налякала" гепарда

На території заповідника Набойшо, що в Кенії, фотограф зробив вражаючі світлини. На них зебра напала на гепарда.

Хижак захотів відігнати стадо зебр якомога далі від своїх дитинчат, тому вирішив їх налякати. Більшість з них втекла, але одна захотіла помститися.

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Зебра раптово почала атакувати гепарда, що змусило його щосили втікати. Як результат, він намагався сховатися у кущах.

Коли зебра повернулася до дитинчат, хижак покинув своє укриття. Епічну гонитву встиг зняти фотограф дикої природи – Себастьян Лерке.

Дивіться фото гонитви зебри за гепардом:

Зазвичай гепарди полюють на дрібних тварин – зайців, імпал, дитинчат антилоп гну, газелей. Проте ці швидконогі хижаки можуть нападати й на зебр.

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