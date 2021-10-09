В Аргентині врятували двох горбатих китів: неймовірні фото і відео

До узбережжя неподалік Буенос-Айреса протягом двох днів прибило двох горбатих китів. На надскладну операцію з їхнього порятунку витратили менше 48 годин.

Допомагали китам повернутися у море команда з понад 30 людей. Керували рятувальною операцією працівники проєкту Mundo Marino – це організація, орієнтована на збереження дикої природи.

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Як рятували першого кита

Першою, яка потрапила на мілину, була неповнолітня самка горбатого кита завдовжки 9,8 метра і вагою приблизно 8 тонн. Її знайшли вранці у неділю на пляжах курортного міста Нуева Атлантида, в Партидо де ла Коста. Очевидці подзвонили до фонду порятунку тварин, і ті розгорнули операцію спасіння. Не можна було гаяти часу, адже кит мав судоми.



Самиця кита безпомічно лежала на березі / Фото Mundo Marinо

Рятівники одразу ж перевернули кита так, щоб він міг дихати, тримаючи грудні плавники під водою. Це одна з перших дій, яка стабілізує температуру тіла тварини.

Процедура була складною, бо кит на хвилях перевернувся, і його дихало (отвір у верхній частині голові, через який кити дихають – 24 канал) набрало воду, яка потрапила в легені.



У дихало кита потрапила вода / Фото Mundo Marinо

Щоб киту було легше відновити плавучість, під його тіло біля грудних плавників підкладали спеціальні стропи. Далі ківш екскаватора його підняв, щоб перенести з піщаного дна на глибину.

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Уже за декілька метрів від берега кит почав відновлювати свою рухливість. У нього зменшилися судоми, викликані заземленням. Незабаром після цього тварина почала плавати своїми силами і змогла втекти від узбережжя.

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Кита підняв екскаватор / Фото Mundo Marinо

Другий кит з'явився наступної доби

У світі ще стільки всього, що можна вивчати чи не щодня. Зокрема, флора та фауна, які багаті на дивовижі. Та навіть домашні улюбленці, яких ми бачимо щодня, вміють дивувати. Особливо, випрошуючи порцію корму Purina®, який не тільки смачний, але й корисний.

Не встигли рятівники натішитися успішній операції, як до берега в іншому місці прибило другого горбатого кита. Це був неповнолітній самець завдовжки 8,5 метрів і вагою приблизно 7 тонн. Він застряг ввечері в понеділок у містечку Ла-Лусіла-дель-Мар. Фонд Мундо Маріно відправив своїх фахівців, щоб ті керували рятівною операцією.



Кита виявили пізно ввечері / Фото Mundo Marinо

Як і в попередньому випадку, операція розвивалася швидко. Необхідно було випрямити тварину і підсунути під неї спеціальні стропи. Далі екскаватор перемістив кита на глибину, де він зміг поплисти. Потрапивши туди, кит швидко відреагував і втік до моря.



Кит лежав прямо на березі / Фото Mundo Marinо

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