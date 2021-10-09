Допомагали китам повернутися у море команда з понад 30 людей. Керували рятувальною операцією працівники проєкту Mundo Marino – це організація, орієнтована на збереження дикої природи.
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Як рятували першого кита
Першою, яка потрапила на мілину, була неповнолітня самка горбатого кита завдовжки 9,8 метра і вагою приблизно 8 тонн. Її знайшли вранці у неділю на пляжах курортного міста Нуева Атлантида, в Партидо де ла Коста. Очевидці подзвонили до фонду порятунку тварин, і ті розгорнули операцію спасіння. Не можна було гаяти часу, адже кит мав судоми.
Самиця кита безпомічно лежала на березі / Фото Mundo Marinо
Рятівники одразу ж перевернули кита так, щоб він міг дихати, тримаючи грудні плавники під водою. Це одна з перших дій, яка стабілізує температуру тіла тварини.
Процедура була складною, бо кит на хвилях перевернувся, і його дихало (отвір у верхній частині голові, через який кити дихають – 24 канал) набрало воду, яка потрапила в легені.
У дихало кита потрапила вода / Фото Mundo Marinо
Щоб киту було легше відновити плавучість, під його тіло біля грудних плавників підкладали спеціальні стропи. Далі ківш екскаватора його підняв, щоб перенести з піщаного дна на глибину.
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Уже за декілька метрів від берега кит почав відновлювати свою рухливість. У нього зменшилися судоми, викликані заземленням. Незабаром після цього тварина почала плавати своїми силами і змогла втекти від узбережжя.
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Кита підняв екскаватор / Фото Mundo Marinо
Другий кит з'явився наступної доби
Не встигли рятівники натішитися успішній операції, як до берега в іншому місці прибило другого горбатого кита. Це був неповнолітній самець завдовжки 8,5 метрів і вагою приблизно 7 тонн. Він застряг ввечері в понеділок у містечку Ла-Лусіла-дель-Мар. Фонд Мундо Маріно відправив своїх фахівців, щоб ті керували рятівною операцією.
Кита виявили пізно ввечері / Фото Mundo Marinо
Як і в попередньому випадку, операція розвивалася швидко. Необхідно було випрямити тварину і підсунути під неї спеціальні стропи. Далі екскаватор перемістив кита на глибину, де він зміг поплисти. Потрапивши туди, кит швидко відреагував і втік до моря.
Кит лежав прямо на березі / Фото Mundo Marinо
Друга рятувальна операція зі спасіння кита: дивіться відео
Головне про горбатого кита
- Назва "горбатий" пояснюється тим, що перед спинним плавцем у них є невеликий горб. Його добре видно, коли кит згинається перед зануренням.
- У кита є великі грудні плавники, які можуть становити майже третину його розміру.
- Як і решта китовидних, або беззубих китів, горбатий кит має вус, щоб фільтрувати їжу від води. Це відрізняє його від косаток або дельфінів, які мають зуби.
- Горбаті кити мають велику кількість вентральних складок від щелепи до пупка і це дозволяє їм роздувати рот під час їжі.
- Їхній раціон складається з планктону та риби, які плавають у водах середньої висоти або поблизу поверхні.