Помогали китам вернуться в море команда из более 30 человек. Руководили спасательной операцией работники проекта Mundo Marino – это организация, ориентированная на сохранение дикой природы.

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Как спасали первого кита

Первой, попавшей на мель, была несовершеннолетняя самка горбатого кита длиной 9,8 метра и весом около 8 тонн. Ее нашли утром в воскресенье на пляже курортного города Нуэва Атлантида, в Партидо де ла Коста. Очевидцы позвонили в фонд спасения животных, и те развернули операцию. Нельзя было терять времени, ведь у кита были судороги.



Самка кита беспомощно лежала на берегу / Фото Mundo Marin

Спасатели сразу же перевернули кита так, чтобы он мог дышать, держа грудные плавники под водой. Это одно из первых действий, которое стабилизирует температуру тела животного.

Процедура была сложной, потому что кит на волнах перевернулся, и его дыхало (отверстие в верхней части голове, через который киты дышат – 24 канал) набрало воду, которая попала в легкие.



В дыхало кита попала вода / Фото Mundo Marin

Чтобы киту было легче восстановить плавучесть, под его тело у грудных плавников подкладывали специальные стропы. Далее ковш экскаватора его поднял, чтобы перенести из песчаного дна на глубину.

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Уже в нескольких метрах от берега кит начал восстанавливать свою подвижность. У него уменьшились судороги, вызванные заземлением. Вскоре после этого животное начало плавать своими силами и смогло убежать от побережья.

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Кита поднял экскаватор / Фото Mundo Marin

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Второй кит появился на следующие сутки

Не успели спасатели нарадоваться успешной операции, как к берегу в другом месте прибило второго горбатого кита. Это был несовершеннолетний самец длиной 8,5 метров и весом около 7 тонн. Он застрял вечером в понедельник в городке Ла-Лусила-дель-Мар. Фонд Мундо Марино отправил своих специалистов, чтобы те управляли спасительной операцией.



Кита обнаружили поздно вечером / Фото Mundo Marin

Как и в прежнем случае, операция развивалась быстро. Необходимо было выпрямить животное и подсунуть под него специальные стропы. Далее экскаватор переместил кита на глубину, где он смог уплыть. Попав туда, кит быстро отреагировал и убежал к морю.



Кит лежал прямо на берегу / Фото Mundo Marin

Вторая спасательная операция по спасению кита: смотрите видео

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