У швейцарських Альпах корів з гір спускають гелікоптером. Це потрібно для того, аби не змушувати поранених тварин повертатися самостійно.

Щороку наприкінці серпня швейцарські пастухи відганяють своїх корів з альпійських пасовищ назад на ферми. При цьому дуже часто у цьому їм потрібна допомога вертолітних компаній.

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Якщо корови травмувалися під час випасу, тоді для них замовляють персональний гелікоптер. Фермери стверджують, що тварини спокійно переносять такі короткі перельоти.

"Однією з причин гелікоптерного транспорту є те, що ви не можете дістатися до деяких пасовищ на автомобілі. А інша причина у тому, що деякі корови травмовані, а так їм не доведеться самостійно йти донизу", – пояснив фермер Джонас Арнольд.

Дивіться фото перевезення корів:

Для транспортування використовують сітчастий джгут, на якому корів підвішують до довгого кабелю, що кріпиться під вертольотом. У пункті призначення фермери допомагають тваринам безпечно приземлитися на землю.

У світі ще стільки всього, що можна вивчати чи не щодня. Зокрема, флора та фауна, які багаті на дивовижі. Та навіть домашні улюбленці, яких ми бачимо щодня, вміють дивувати. Особливо, випрошуючи порцію корму Purina®, який не тільки смачний, але й корисний.

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Дивіться відео: як гелікоптер переносить корів