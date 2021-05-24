Назвали найбільш і найменш агресивні породи собак

Дослідники з Університету Гельсінкі провели масштабне дослідження на понад 9 тисячах собак. Так вдалося виявити найагресивніші породи собак і зрозуміти мотиви їхньої недоброзичливої поведінки.
Водночас дослідження показало і те, які породи є найспокійнішими. З повними підсумками дослідження можна ознайомитися на Scientific Reports.
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Фактори агресії у собак
Фінські вчені провели дослідження на понад 9 тисячах собак 24 різних порід. Вони відзначають –порода є одним з головних факторів агресії у собак. На схильність собаки до агресивної поведінки стосовно людей впливає також низка інших чинників.
- Найчастіше причиною агресії був страх.
Дослідження показало, що маленькі собаки з більшою ймовірністю будуть вести себе агресивно, ніж собаки середнього і великого розміру. Однак через їхні габарити вони часто не сприймаються як загрозливі, і тому така поведінка залишається без уваги.
Собаки найчастіше агресують від страху / Фото з Unsplash
- Пси більш агресивні, ніж суки.
До того ж стерилізація чи кастрація не вчиняє ніякого впливу на цю рису.
- Досвід власника.
Перші тварини собаководів-початківців з більшою ймовірністю будуть вести себе агресивно. А собаки, які проводять час в компанії інших собак, поводяться менш агресивно стосовно до людей.
- Вік собаки.
Найважливішим фактором після породи виявився саме він. Старі тварини набагато частіше бувають агресивні. Вчені заявили, що це може бути пов'язано з болем, яку собака постійно відчуває при хворобі.Ви проявляєте любов до свого песика, коли дбаєте про його харчування, адже збалансований раціон – основа повноцінного життя наших чотирилапих друзів. Обирайте високоякісні корми Purina®, до складу яких входять вітаміни та мінерали, що забезпечують гармонійний розвиток та міцний імунітет вашого улюбленця.
Агресивні породи собак: нове дослідження
На другому місці за важливістю після віку виявилася порода собаки. Як заявили вчені, люди, які розглядають можливість завести собаку, повинні ознайомитися з передісторією і потребами породи, яку обрали.
Що стосується заводчиків, вони повинні звертати увагу на характер тварин для розведення, оскільки боязнь і агресивна поведінка передаються у спадок,
– підсумовують дослідники.
Як і очікувалося, популярні породи лабрадор і золотистий ретривер виявилися у кінці списку – вони є найменш агресивними. Серед найбільш миролюбних виявився, всупереч стереотипам, стаффордширський бультер'єр.
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Породи собак за агресивністю
За результатом досліджень, найбільш агресивними породами вчені називають довгошерстих коллі, пуделів і цвергшнауцерів. У топ-5 найбільш агресивних порід увійшли німецька вівчарка і іспанський водяний собака.
Пуделі опинилися у списку найагресивніших собак / Фото з Unsplash
- Довгошерстний коллі.
- Мініатюрний пудель.
- Цвергшнауцер.
- Німецька вівчарка.
- Іспанський водяний собака.
- Лаготто.
- Китайська хохлата.
- Середній німецький шпіц (міттельшпіц).
- Котон-де-тулеар.
- Ірландський пшеничний тер’єр.
- Інша порода.
- Валлійський коргі.
- Керн-тер'єр.
- Бордер-коллі.
- Фінський лапфунд.
- Чихуахуа.
- Бордер-коллі.
- Джек-рассел-тер'єр.
- Стаффордширський бультер'єр.
- Шетландська вівчарка (шелті).
- Лаппонійський гердер.
- Золотистий ретривер.
- Лабрадор.
Вчені, проте, відзначили, що їх список не повний: наприклад, вони не розглядали такі породи, як ротвейлер, доберман або англійський бульдог.