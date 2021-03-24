Адресник для собак: що це і чому без нього не обійтися

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Джерело:

24 канал

Адресник – річ, яка повинна бути у кожного власника собаки. Залізне правило – щойно в домі з'явився собака, разом з повідком і нашийником їй потрібно замовити адресник.

Чимало власників собак ніколи не задумуються про те, що їх улюбленцям потрібен адресник. І ризикують втратити свого чотирилапого назавжди, якщо той загубиться або втече.

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Адресник

– це невеликий жетон, що прикріплюється до нашийника собаки. На ньому повідомляють номер телефону хазяїна або інші контакти, за допомогою яких люди, які знайшли тварину, зможуть повернути її додому.


Коли в домі з'являється цуценя, йому потрібно замовити адресник / Фото Bestdog

Кому потрібен адресник

  • собакам, яких регулярно спускають з повідка для активної прогулянки,
  • собакам, які гуляють на повідку, адже вони теж можуть втекти,
  • мисливським та службовим собакам, які легко можуть загубитися під час полювання або виконання обов'язків,
  • кімнатним тваринам, які можуть вибігти на вулицю чи у під'їзд і загубитися,
  • і навіть кішкам, особливо тим, які гуляють на вулиці.

Отже, кожен відповідальний власник подбає про те, щоб у його тварини був адресник.

Як правильно одягнути адресник тварині


Добре, якщо собака носить адресник завжди / Фото Woofworkshop

Більшість власників чіпляють адресник на нашийник собаки. Але у цьому є певна небезпека:

  1. Якщо тварина загубиться, нашийник з адресником у неї можуть вкрасти.
  2. Якщо тварина втече, діставши голову з нашийника (такі випадки – не рідкість – 24 канал), то адресник просто залишиться у вас в руках і від нього не буде жодної користі.
  3. Якщо тварина вибіжить з квартири, де перебуває без нашийника, то й адресник залишиться вдома.

Тож досвідчені власники собак радять чіпляти адресник не на нашийник, а на спеціальну міцну мотузку, яка буде завжди на шиї тварини й залишиться там, навіть якщо улюбленець втратить нашийник.

Собаки потребують особливої турботи, а також постійної уваги, часу і терпіння. Але всі зусилля неодмінно будуть винагороджені відданою і щирою дружбою. Якісно дбати про свого улюбленця допоможе Purina®.

Які бувають адресники

Адресники з гравіюванням


Серед жетонів обирайте невеликі варіанти, що не будуть заважати собаці рухатися / Фото Asusfone

Найпростіший, класичний варіант адресника. Їх виготовляють на замовлення і вказують там телефон господарів. Домашню адресу на жетоні вказувати небажано – нею можуть скористатися зловмисники.

Переваги: будь-яка людина може прочитати телефон на адреснику і негайно зателефонувати хазяїну.

Недоліки: для того, щоб роздивитися номер телефону, до тварини потрібно підійти дуже близько, а часто навіть взяти її за нашийник. У випадку з агресивними або лякливими тваринами це стає неможливим. До того ж люди, які бояться собак, також навряд чи зможуть розгледіти адресник і прочитати номер.

Адресник з QR-кодом


Перехожі можуть відсканувати адресник з QR-кодом / Фото Pollypets

Сучасний варіант, який теж виготовляється на замовлення. У QR-код зашифровують ваші контактні дані.

Переваги: не потрібно підходити близько до собаки, щоб зчитати код – достатньо навести на неї камеру телефона. Це зможуть зробити навіть люди, які бояться собак.

Недоліки: чимало людей не знають, що таке QR-код і не мають телефону з відповідним додатком. Тому вони можуть просто проігнорувати адресник на собаці.

Адресник-капсула


Адресник-капсулу можна придбати в зоомагазині / Фото Bonapart

Невелика металева капсула кріпиться на нашийник. У неї кладуть папірець з номером телефону.

Переваги: такі адресники досить дешеві, їх не потрібно виготовляти на замовлення.

Недоліки: більшість людей не знає, що це адресник, тому не скористається ним. Для того, щоб побачити номер телефону, собаку потрібно упіймати, а ще нижня частина капсули може розкрутитися й загубитися разом із папірцем.

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Навіть якщо ваш улюбленець надзвичайно спокійний, вихований та врівноважений – дайте йому шанс повернутися додому у разі надзвичайної ситуації. Навіть вихований собака може втекти внаслідок травми, аварії, стресу, переляку від вибухів, пострілів або феєрверків тощо. Тому адресник обов'язково повинен бути у кожного собаки.