Адресник для собак: що це і чому без нього не обійтися

Джерело:24 канал
Адресник – річ, яка повинна бути у кожного власника собаки. Залізне правило – щойно в домі з'явився собака, разом з повідком і нашийником їй потрібно замовити адресник.
Чимало власників собак ніколи не задумуються про те, що їх улюбленцям потрібен адресник. І ризикують втратити свого чотирилапого назавжди, якщо той загубиться або втече.
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Коли в домі з'являється цуценя, йому потрібно замовити адресник / Фото Bestdog
Отже, кожен відповідальний власник подбає про те, щоб у його тварини був адресник.
Добре, якщо собака носить адресник завжди / Фото Woofworkshop
Більшість власників чіпляють адресник на нашийник собаки. Але у цьому є певна небезпека:
Тож досвідчені власники собак радять чіпляти адресник не на нашийник, а на спеціальну міцну мотузку, яка буде завжди на шиї тварини й залишиться там, навіть якщо улюбленець втратить нашийник.Собаки потребують особливої турботи, а також постійної уваги, часу і терпіння. Але всі зусилля неодмінно будуть винагороджені відданою і щирою дружбою. Якісно дбати про свого улюбленця допоможе Purina®.
Серед жетонів обирайте невеликі варіанти, що не будуть заважати собаці рухатися / Фото Asusfone
Найпростіший, класичний варіант адресника. Їх виготовляють на замовлення і вказують там телефон господарів. Домашню адресу на жетоні вказувати небажано – нею можуть скористатися зловмисники.
Переваги: будь-яка людина може прочитати телефон на адреснику і негайно зателефонувати хазяїну.
Недоліки: для того, щоб роздивитися номер телефону, до тварини потрібно підійти дуже близько, а часто навіть взяти її за нашийник. У випадку з агресивними або лякливими тваринами це стає неможливим. До того ж люди, які бояться собак, також навряд чи зможуть розгледіти адресник і прочитати номер.
Перехожі можуть відсканувати адресник з QR-кодом / Фото Pollypets
Сучасний варіант, який теж виготовляється на замовлення. У QR-код зашифровують ваші контактні дані.
Переваги: не потрібно підходити близько до собаки, щоб зчитати код – достатньо навести на неї камеру телефона. Це зможуть зробити навіть люди, які бояться собак.
Недоліки: чимало людей не знають, що таке QR-код і не мають телефону з відповідним додатком. Тому вони можуть просто проігнорувати адресник на собаці.
Адресник-капсулу можна придбати в зоомагазині / Фото Bonapart
Невелика металева капсула кріпиться на нашийник. У неї кладуть папірець з номером телефону.
Переваги: такі адресники досить дешеві, їх не потрібно виготовляти на замовлення.
Недоліки: більшість людей не знає, що це адресник, тому не скористається ним. Для того, щоб побачити номер телефону, собаку потрібно упіймати, а ще нижня частина капсули може розкрутитися й загубитися разом із папірцем.
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Навіть якщо ваш улюбленець надзвичайно спокійний, вихований та врівноважений – дайте йому шанс повернутися додому у разі надзвичайної ситуації. Навіть вихований собака може втекти внаслідок травми, аварії, стресу, переляку від вибухів, пострілів або феєрверків тощо. Тому адресник обов'язково повинен бути у кожного собаки.