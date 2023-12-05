Адже звірі, які живуть у засніжених лісах, виглядають неймовірно. Їхні відмінні риси ще більш помітні на фоні білосніжної природи. Декілька з таких нещодавно опублікував журнал National Geographic.

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6 зимових фото тварин від National Geographic

Щоб підняти собі настрій і налаштуватися на хороші емоції, пропонуємо переглянути добірку зимових фото тварин від National Geographic:

Руда лисиця намагається впіймати гризуна, що зарився в сніг / Фото Robbie George

Довгохвоста ласка в зимовому камуфляжі роздивляється навколо / Фото Michael S. Quinton

Пума в національному парку Бріджер-Теттон у США, знята на дистанційну камеру / Фото Steve Winter

Сніжна сова розглядає пейзажі штату Мен, США / Фото Robbie George

Сірий вовк відпочиває у засніжених горах штату Айдахо, США / Фото Jim, Jamie Dutcher

Знятий на приховану камеру білохвостий олень в Небрасці, США / Фото Michael Forsberg

Фотограф зафіксував королівську бенгальську тигрицю у мангрових заростях

Mangrove Action Project 9 рік поспіль організовує конкурс, що проливає світло на зв'язок між дикою природою, прибережними громадами та неоціненними мангровими лісами. Ця подія служить платформою для того, щоб підкреслити крихку природу цих екосистем, як над, так і під поверхнею води.

Так, учасники взяли участь у змаганні, метою якого було вловити дивовижну сутність мангрових лісів, щоб звернути увагу на їхню тендітну екосистему та важливість їхнього збереження.

Переможцем став знімок з тигрицею – "Найпрекрасніша квітка мангрових заростей", зроблений Сохамом Бхаттачарією. Це кадр, на якому зображена королівська бенгальська тигриця в природному середовищі мангрових заростей. Суддя Дейзі Джилардіні прокоментувала знімок, наголосивши, що на ньому зображено самотнього тигра в середовищі існування, що зникає.

Фотографиня опинилася в оточенні вовчої зграї в Арктиці

20-річна фотографиня дикої природи Мелін Еллвангер опинилася в оточенні вовчої зграї під час свого візиту в канадську Арктику. Дівчина працювала в околицях Черчилля (Манітоба), коли помітила, що опинилася серед небезпечних тварин.

Одразу 13 вовків оточили Мелін і її колегу. Дівчина з 5-річним досвідом фотографування дикої природи, зберігала спокій і врівноваженість, і навіть зробила декілька неймовірних кадрів цих хижаків.