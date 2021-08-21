6 способів допомогти безпритульним тваринам прямо зараз

Міжнародний день безпритульних тварин відзначають кожну третю суботу серпня, цьогоріч – 21-го. Гадаємо, не потрібно нікого переконувати, що в Україні, на жаль, дуже багато чотирилапих, яким потрібні прихисток і турбота.

У цей важливий день 24 канал зібрав 6 порад, за якими допомогти безпритульним тваринам можна і потрібно прямо зараз. Якщо ви ніколи не робили хоч щось із переліченого списку, то сьогодні – саме той день Х, коли варто.

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Нагодуйте і напоїть тваринок

Як сьогодні, так вчора чи завтра, чотирилапі безхатьки потребують захисту і турботи. Кожного дня вони хочуть їсти і вгамовуючи свою основну потребу наражаються на небезпеку. Якщо ви зустріли безпритульну тварину – нагодуйте її, поставте поруч із прихистком чисту воду.

Як у відомому фільмі: "Рятуючи одне життя, ми рятуємо цілий світ".



Напоїть собаку – це його базова потреба, яка від вас не потребує зусиль / Фото з Unsplash

Пам'ятайте правило: навіть безпритульним тваринам потрібна їжа, а не об'їдки. Не давайте їм зіпсовані продукти – це не благодійність, а лицемірство.

80 рівень турботи ви проявите, якщо відвезете вуличну тварину на стерилізацію чи кастрацію та оплатите її. Неконтрольоване розмноження – один з головних факторів, чому безпритульних тварин так багато.

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У багатьох містах є притулки, які роблять такі операції безкоштовно для безпритульних тварин. Головне – піймати тварину і доставити у центр або ж викликати спеціалістів з відлову.

Допоможіть зоозахисницьким центрам

У кожному місті є організації, які опікуються знедоленими тваринами. Усі вони існують за переважного фінансування від благодійників. Станьте одним з них.

Не вірите, що ваші гроші підуть саме на утримання тварин? Принесіть зоозахисникам корм, спитайте, які ліки чи видаткові матеріали потрібні центру. Зазвичай така інформація є на сайтах чи фейсбук-сторінках організацій.



Навідайте притулок для тварин і принесіть туди корм / Фото 24 каналу

Не дозволяйте нікому їх ображати

Побачили насилля щодо бездомної тварини? У жодному разі не мовчіть! Зніміть на відео, викличте поліцію, розповсюдьте інформацію у соцмережах. Жоден садист, який знущається над слабшими, не може бути оминутий правоохоронцями.

І це правило потрібно тримати в голові кожного дня, а не лише на день безпритульних тварин.

Посприяйте адопції

За цим посиланням розповідаємо про найгучніші випадки, які сталися останнім часом.

Біля вашого дому народилися кошенята чи цуценята і вони замиловують усіх сусідів? Посприяйте тому, щоб хоч один із них опинився у турботливих руках. Найлегше, що можна зробити – просто сфотографувати і поширити у своїх соцмережах. Можливо, хтось побачить "саме свою" тваринку у милих очах безхатька.

Запостіть фото у спільнотах соцмереж про пошук тварин. Багато людей саме так шукають нового улюбленця і можливо, таки знайдуть його.



Зробіть чіткі і яскраві фото, запостіть їх у соцмережах / Фото з Unsplash

Заберіть когось із вулиці чи притулку

Прихистити кота з притулку чи вулиці і дати йому шанс на щасливе життя вдома – це найблагородніше і наймилосердніше, що ви можете зробити. Якщо ви візьмете тварину з притулку, ви врятуєте їй життя та звільните місце для іншої тваринки. Це безкоштовно та по-геройськи приємно.

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Вийдіть на марш захисту тварин

Нашим завдання є допомагати домашнім тваринам жити довше, щасливіше і здоровішим життям завдяки правильному харчуванню та догляду. Фахівці Purina® розуміють і поділяють сильне почуття любові та поваги, які відчувають власники домашніх улюбленців. Обрати найкращу їжу для своїх улюбленців можна тут

В Україні, на жаль, досі доводиться боротися з жорстоким поводженням із тваринами у контактних зоопарках, дельфінаріях, на притравочних станціях, хутряних фермах та просто на вулицях.

Законодавство наразі повністю не стоїть на захисті тварин, хоч за останні роки відбулися значні зміни. Наприклад, у липні Верховна Рада проголосувала за надзвичайно важливий законопроєкт, що стосується захисту бездомних і диких тварин. Втім, в Україні досі дозволені притравочні станції, хутряні ферми, дельфінарії.



Марш за права тварин пройде 5 вересня / Фото з фейсбуку UAnimals

Більше про подію Всеукраїнський марш за права тварин: 5 важливих аргументів прийти

За ініціативи гуманістичного руху UAnimals 5 вересня пройде Всеукраїнський марш за тварин. Одночасно у багатьох українських містах тисячі людей вийдуть із вимогами заборонити дельфінарії, хутрові ферми та інші знущання з тварин.

Прямо зараз взяти у ньому участі не вийде, бо потрібно дочекатися вересня. Втім, запланувати цю подію в особистому календарі – цілком хороший спосіб допомогти безпритульним тваринам.

Навіщо виходити на марш за права тварин: дивіться відео

Замість висновків

Майбутнє України залежить від нас, і варто боротися за те, щоб це майбутнє було гуманним. А таким воно не може бути без гуманного і дбайливого ставлення до тварин. Подбайте про того безпритульного, який поруч: так світ стане на трішечки кращим.