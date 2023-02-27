Так, зазвичай характер вашого пухнастого залежатиме від відношення до нього, але є досить норовливі види, які інколи можуть "робити погоду" вдома і, навіть, хотіти зайняти місце господаря. Pets 24 зібрав 5 найнебезпечніших порід, заводячи яких, треба добре подумати.

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Манул

Це дикий кіт, який занесений в Червону книгу, що не виключає можливість його утримання в домашніх умовах. Зовні ця порода котів шалено чарівна. Побачивши цих тварин, їх хочеться погладити і попестити. Втім, слід знати, що їх практично неможливо приручити. За своєю природою манули досить потайливі і незалежні. Їх ікла в 3 рази більші, ніж в інших домашніх кішок. Тому, як ви розумієте, їх краще не злити.

Невеликі коти з об'ємною пухнастою шерстю не будуть ласкаві, грайливі і домашні. У будинку манул буде відлюдним і некерованим, а неприручений кіт дуже швидко створює хаос і безлад.

Манул​ / Фото UnSplash

Бенгали

Ця гібридна кішка була виведена протягом багатьох поколінь шляхом схрещування домашніх кішок з азійськими леопардовими. Тому нерідко її асоціюють саме з цими хижаками, оскільки шерсть також плямиста.

Бенгальські кішки та коти дуже активні і допитливі, через це не люблять сидіти на руках і, залишаючись надовго наодинці можуть влаштувати повний безлад у домі. Вони не виносять грубого тону або крику, особливо безпричинного, який також може стати причиною зміни характеру і поведінки не в кращу сторону.



Бенгальська кішка / Фото UnSplash

Їхні мисливські інстинкти в поєднанні з відсутністю виховання можуть принести безліч проблем господареві. Тому представники цієї породи вимагають чималої уваги і дресування. В іншому випадку коріння дикої кішки візьме верх, і в результаті власники отримають потенційно небезпечного, хоч і красивого вихованця.

Британці

Попри вид плюшевої іграшки, більшість британських котів відрізняється незалежним і гордим темпераментом. Вони не ручні, й не переносять, коли їх насильно беруть на руки або хочуть погратися. При такому ставленні – подряпин і укусів не доведеться довго чекати.

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Для досягнення дружніх відносин зі своїм вихованцем доведеться витрачати багато уваги й часто спілкуватися. В такому випадку можна отримати розумного і відданого чотирилапого, який стане прекрасним компаньйоном.

Британський кіт / Фото UnSplash

Чаузі

Цей вид пішов від очеретяних котів, а серед її предків – савана, бенгальська та абіссинська породи. Атлетична, з довгими вухами й коротким хвостом тварина із сімейства котячих досить волелюбна і потребує багато простору і спокою.

Таких котів краще тримати в приватному будинку, бо в квартирі вони будуть мучитися. Зовні чаузі схожі на маленьку рись. До слова, фахівці радять тримати маленьких дітей якомога далі від цієї породи.



Чаузі / Фото UnSplash

Чаузі дуже соціальні і потребують компанії, тому надовго залишати їх не можна. Якщо не виходить бути з ними частіше, то краще завести ще одну домашню тварину, з яким пухнастий легко подружиться. При регулярних заняттях з дитинства цих котів можна спробувати приручити, однак не всім вдається!

Мейн-кун

Це одні з найбільших серед домашніх кішок з характерними китицями на вухах і масою тіла до 15 кілограмів. Мейн-куни вважаються тією породою, яка становить загрозу для людей. Через свої розміри, вони здатні покалічити як свого господаря, так і сторонніх.

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Вони поступливі з добродушним характером і високим інтелектом. Ця порода не потребує особливих умов утримання, але не любить надовго залишатися на самоті. При цьому за найменшу провину людини небезпечна тварина може помститися, оскільки має дуже мінливий характер. Зазвичай стають непередбачуваними і можуть проявляти агресію, коли чужі виявляють зайву наполегливість.

Мейн-кун​ / Фото UnSplash

Це не всі небезпечні породи для людини. Їх набагато більше, і кожна відрізняється своїм характером, звичками і способом життя. Водночас слід враховувати, що спалахи агресії можуть бути пов'язані зі стресом, хворобою, загрозою і тоді вже приналежність до певної породи не матиме значення.