У 2017 році Наталі Боуман, яка мешкає у Каліфорнії, взяла кошеня породи мейн-кун і припускала, що улюбленець виросте великим, але кіт перевершив всі очікування.

Зараз довжина тіла кота становить 1,3 метра, він не просто великий, а величезний. Наталі полюбляє гуляти з вихованцем на повідці, і її забавляє, як випадкові перехожі нерідко приймають Фінна за собаку.

Який вигляд має Фінн: дивіться відео

Також жінка веселиться, коли в її будинок приходять, наприклад, ремонтні робітники, які лякаються бачачи пухнастого гіганта, порівнюючи його з риссю.

Гігантського кота на вулиці приймають за собаку: дивіться відео

При цьому лякатися зовсім не слід. Фінн дуже добрий і ласкавий кіт, прекрасно ладнає як з людьми, так і з другою домашньою кішкою.

Такого мейн-куна ви ще не бачили: дивіться відео