Гігантського кота на вулиці приймають за собаку
Коли люди бачать цього пухнастого на вулиці, лякаються. Кіт просто гігантського розміру.
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У 2017 році Наталі Боуман, яка мешкає у Каліфорнії, взяла кошеня породи мейн-кун і припускала, що улюбленець виросте великим, але кіт перевершив всі очікування.
Зараз довжина тіла кота становить 1,3 метра, він не просто великий, а величезний. Наталі полюбляє гуляти з вихованцем на повідці, і її забавляє, як випадкові перехожі нерідко приймають Фінна за собаку.
Який вигляд має Фінн: дивіться відео
Також жінка веселиться, коли в її будинок приходять, наприклад, ремонтні робітники, які лякаються бачачи пухнастого гіганта, порівнюючи його з риссю.
Гігантського кота на вулиці приймають за собаку: дивіться відео
При цьому лякатися зовсім не слід. Фінн дуже добрий і ласкавий кіт, прекрасно ладнає як з людьми, так і з другою домашньою кішкою.
Такого мейн-куна ви ще не бачили: дивіться відео