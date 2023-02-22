Гігантського кота на вулиці приймають за собаку

Коли люди бачать цього пухнастого на вулиці, лякаються. Кіт просто гігантського розміру.

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У 2017 році Наталі Боуман, яка мешкає у Каліфорнії, взяла кошеня породи мейн-кун і припускала, що улюбленець виросте великим, але кіт перевершив всі очікування.

Зараз довжина тіла кота становить 1,3 метра, він не просто великий, а величезний. Наталі полюбляє гуляти з вихованцем на повідці, і її забавляє, як випадкові перехожі нерідко приймають Фінна за собаку.

Який вигляд має Фінн: дивіться відео

@theaquarianmermaid The snuggles are real! <3 #maincoon #cat #catsoftiktok #fyp #foryoupage #maincooncat #bigcatsoftiktok ♬ Ooh Ahh (My Life Be Like) [feat. Tobymac] - Grits

Також жінка веселиться, коли в її будинок приходять, наприклад, ремонтні робітники, які лякаються бачачи пухнастого гіганта, порівнюючи його з риссю.

Гігантського кота на вулиці приймають за собаку: дивіться відео

@theaquarianmermaid 5 years old and still my little baby #thoseearstho #mainecoon #fyp #cat #foryou #bigcat #orangecat #catsoftiktok #mainecoonsoftiktok #fypツ #finn @callmestevieray ♬ Grateful - callmestevieray & Connor Price

При цьому лякатися зовсім не слід. Фінн дуже добрий і ласкавий кіт, прекрасно ладнає як з людьми, так і з другою домашньою кішкою.

Такого мейн-куна ви ще не бачили: дивіться відео

@theaquarianmermaid Next he’ll be asking for surf lessons… #adventurecat #mainecoon #catonaleash #fyp #cat #orangecat #fypシ #catwalk #finn #beachboy ♬ I Get Around - The Beach Boys