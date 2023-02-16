Кішка золотиста шиншила, що належить до одного із різновиду забарвлень британської породи, виведена відносно недавно. Втім, її краса та характер вже встигли заполонити серця не одного любителя тварин. Більше про цю породу котячих – далі у матеріалі. Ми також спробуємо розвінчати основні міфи про догляд за британською золотистою шиншилою.

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Походження породи

Ці кішки отримали свою назву завдяки приголомшливій схожості відтінку їхньої шерсті із шубкою шиншили. Виділяють декілька різновидів цієї породи:

британська срібляста шиншила;

срібляста шиншила затушкована;

срібляста шиншила-пойнт;

британська золотиста шиншила.

Цікаво! Забарвлення британської породи називають шиншилою, якщо шерстинки на 80% темні. Якщо ж темні на 30%, то різновид забарвлення матиме назву затушкований. Нерідко можна зустріти кішок із забарвленням пойнт – їхня шерсть світло-золотистого кольору, а вуха, лапки та мордочка темнішого відтінку.

Шиншили мають британське походження. Вперше цю породу було виведено у 80-х роках XIX століття в Англії. Золотисті шиншили з'явились шляхом схрещування британської сріблястої та перської кішки із золотистим геном.

Особливості цієї породи

Британські золотисті шиншили бувають короткошерсті та довгошерсті. Шубка у цих котів густа, щільна та напрочуд блискуча. Золотисті шиншили славляться унікальним відтінком шерсті – золотистим із плавним переливом, який називають типінгом. Шерсть рудого кольору ці котики мають на грудях, животі, та вушках, а спина, голова та хвіст відрізняються чорним типінгом.

Кошенята золоті шиншили – товариські та спокійні / Фото UnSplash

Серед інших особливостей цієї породи котячих – великі очі мідного або зеленого забарвлення зі злегка опущеними зовнішніми кутами. Золотистих шиншил легко впізнати за прямим пухнастим хвостиком із характерною чорною шерстю на кінчику, короткими лапами, акуратними стоячими вухами, та маленьким носом світло-рожевого кольору. Дорослі представники цієї породи досягають 5 – 7 кілограмів ваги.

Характер

Британські золотисті шиншили полюбляють особистий простір у домі, але водночас охоче йдуть на контакт із людьми. Ці котики досить товариські й тихі, хоч часто протестують проти зайвих проявів любові – не хочуть обійматись та сидіти на колінах. Цікаво, що золотистим шиншилам притаманна добра інтуїція, вони чудово розуміють роль господаря.

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Популярні міфи про догляд за кішкою золотистою шиншилою

Догляд за шерстю не надто важливий

Пружна шерсть британської породи котів є менш схильною до скочування, тому розчісувати її можна не так часто: 1 – 2 рази на 2 тижні зазвичай більш ніж достатньо. Варто робити це правильно – спершу проведіть гребінцем за ростом шерсті, а пізніше – проти нього.

Котів можна годувати сирим коров'ячим молоком

Ще один популярний міф говорить про те, що коти полюбляють ласувати молоком. Насправді ж цей продукт не принесе вашому пухнастому улюбленцю жодної користі. Більшість котячих не переносять лактозу, адже в їхньому кишківнику немає ферменту для перетравлення молочного цукру.

Годуйте вашого улюбленця спеціальним кормом, або відвареним м'ясом / Фото Pixabay ​

Крім коров'ячого молока, у списку заборонених продуктів для золотистих шиншил – гострі та копчені продукти, солодощі та соління. Краще годувати цих котиків відвареним м'ясом курки, індички чи кролика із додаванням кісткового борошна, або ж спеціальним кормом. Відварна риба, нежирний сир, кефір, перепелині яйця та відварна гречана каша мають бути включені у раціон вашого улюбленця щонайменше двічі на тиждень.

Протирати очі варто один раз на місяць

Хоча британські шиншили досить охайні та часто вмиваються язичком, господарям потрібно приділяти увагу гігієні очей та вух цих котів. Щодня (а не щомісяця, як думають багато власників котів) протирайте очі вашому улюбленцю за допомогою ватної палички, від внутрішнього куточка ока до носа.

Це допоможе запобігти такому захворюванню, як атрофія сітківки, коли тварина перестає бачити у темряві. А от вушка можна протирати один раз на місяць – у цьому вам допоможе ватний диск, змочений у теплій кип'яченій воді.

Котам цієї породи не потрібно чистити зуби

Золотисті шиншили мають чудове здоров'я, але можуть виявляти схильність до певних захворювань, як-от карієсу. Для профілактики бажано щодня чистити зуби вашому улюбленцю, а привчати до цього варто вже з раннього віку. Засоби для чищення зубів можна знайти у найближчому зоомагазині. Якщо виявили у котика карієс, якомога швидше зверніться до ветеринара.



Золотистим шиншилам треба чистити зуби, щоб уникнути карієсу / Фото optimeal

Від щеплень можна відмовитись

Пам'ятайте, що щеплення є запорукою довгого та щасливого життя вашого домашнього улюбленця. Переконайтесь, що золотиста шиншила має щеплення від котячої чумки (вірусна хвороба, безпечна для людини), сказу, каліцивірозу (інфекція верхніх дихальних шляхів) та ринотрахеїту (хвороба, що вражає органи дихання та очі тварини).

Перші щеплення проводять у віці 1 – 2 місяців, наступні – коли кішка досягне трьох місяців. Щорічні щеплення протягом усього життя золотистої шиншили є обов'язковими.

Автор: студентка ЛНУ імені І. Франка Анастасія Доскоч