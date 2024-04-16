Одну з порід називають нянями: 3 собаки, які ідеально підійдуть для сім'ї з дітьми

Собаки та коти, а саме їх найчастіше просять у батьків діти, не просто радують і розчулюють, а й багато чого здатні навчити. І хоч сім'ї не завжди наважуються завести собаку, особливо коли дитина зовсім маленька, поява пухнастика вдома завжди несе величезний плюс.

Особливо, якщо правильно вибрати породу та враховувати характер собаки. Адже тоді ви отримаєте не просто друга та нового члена сім'ї, а й справжнього собаку-няньку для своєї дитини.

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3 породи собак для сім'ї з дітьми

Є щонайменше 3 породи собак, які, на думку експертів, найкраще впишуться в сім'ї з маленькими дітьми.

До малечі ніжно ставляться золотисті ретривери. Ще однією з найкращих якостей цієї собаки є те, що вона мало гавкає, тому не лише не розбудять дитину, а й не дратуватимуть сусідів.

Золотисті ретривери / Фото Unsplash

Дуже добре ладнають з дітьми ніжні гіганти – ньюфаундленди, їх називають собаками-нянями. Вважається, що ці тварини особливо терпляче ставляться до малюків.

Ньюфаундленд / Фото houdenvanhonden.nl

Також до дітей дуже терпляче ставляться пси породи колі. Такі собаки здатні знімати стрес – тобто їхня присутність заспокоює, а ця властивість може бути доречною в молодій сім'ї.

Колі / Фото petadvice.co.ua

А яка порода собак не підійде домосіду?

Порода собак бордер-коллі дуже активна та розумна, й таке поняття, як втома чи небажання розваг – це не про них. Вони також відомі як порода "без вимикача". Тож, якщо ви справжній домосід – ця порода може кинути вам виклик.