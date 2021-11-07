25 собак, які стали надто милими після купання: веселі фото

7 листопада 2021 , 11:49
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Джерело:

Gosocial

Не всі песики однаково люблять купатися. Одні самі стрибають до ванни, інші ж купаються, тільки коли змусити їх силоміць. Але всі вони однаково симпатичні, коли на їх шубки потрапляє вода.

У цій добірці можна побачити собак, які щиро радіють купанню. А також улюбленців, на морді яких написано, що вони ненавидять гігієнічні процедури.

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#1


Фото lailabearthepeke

#2


Фото Gregorsands / Flikr

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Фото Reddit

Собака – це вірний друг, що завжди поруч. Однак йому теж потрібна ваша підтримка! Подбайте про те, аби ваш песик завжди був радісним та здоровим. Обирайте для нього збалансоване харчування від Purina®, що містить усі необхідні його організму поживні речовини.

#4


Фото Reddit

#5


Фото lailabearthepeke

#6


Фото Reddit

#7


Фото Reddit

#8


Фото pomsky_princesses

#9


Фото Mariya Malone

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#10


Фото Reddit

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Автор: Аліна Рудченко