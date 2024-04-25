Всесвітній день пінгвінів: українські полярники відкрили всі секрети про цих птахів

25 квітня відзначається Всесвітній день пінгвінів. В це свято українські полярники розповіли подробиці про цих неймовірних птахів, а також показали види, які живуть в Антарктиді.

Науковці також оприлюднили унікальні фото пінгвінів. Про це повідомляється на фейсбук-сторінці Національного антарктичного наукового центру.

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Пінгвіни в районі "Академіка Вернадського"

Нині пінгвінів на планеті 18 видів, з яких 5 є в Антарктиці, а 3 гніздують безпосередньо в районі станції.

Всі види, що мешкають в околицях української станції, належать до одного роду Pygoscelis:

Pygoscelis papua – субантарктичний пінгвін.

Pygoscelis antarcticus – антарктичний пінгвін.

Pygoscelis adeliae – пінгвін Аделі.

Пінгвін Аделі / Фото Сергій Глотов

Чим вони схожі?

Насамперед представники всіх трьох видів починають шлюбний сезон антарктичною весною і будують гнізда з камінців. У них зазвичай відкладають 2 яйця, дуже рідко – 1 чи 3. Пташенята з'являються на світ трохи більше, ніж за місяць.

В усіх видах обидва партнери відповідально ставляться до батьківства: по черзі висиджують яйця, а потім – оберігають та годують пташенят.

Науковці показали нові фото пінгвінів / Фото Сергій Глотов

Також у них однакові вороги, зокрема морські леопарди та поморники.

А чим відрізняються?

Відрізняються ж ці пінгвіни передусім зовнішністю.

Найкрупніші та найяскравіші – субантарктичні . Вони мають зріст до 81 сантиметрів, червоний дзьоб, білі плями над очима та немов одягнені у фрак.

. Вони мають зріст до 81 сантиметрів, червоний дзьоб, білі плями над очима та немов одягнені у фрак. Дещо меншими є антарктичні пінгвіни зі зростом до 77 сантиметрів. Їхня родзинка – тонка чорна смуга, що перетинає біле підборіддя.

зі зростом до 77 сантиметрів. Їхня родзинка – тонка чорна смуга, що перетинає біле підборіддя. Наймініатюрніші пінгвіни Аделі, вони ростуть до 75 сантиметрів заввишки. Мають повністю чорну голову та біло-блакитні очі.

Чим схожі та різні пінгвіни / Фото Сергій Глотов

Цікаво, що в районі станції "Академік Вернадський" нечасто можна зустріти сусідство цих трьох видів. А так, щоб всі разом щороку гніздували поруч й успішно виводили пташенят, наразі українські біологи фіксували лише на острові Бут.

Крім того, субантарктичні пінгвіни – теплолюбні, а інші види навпаки надають перевагу холодним умовам. Пінгвіни Аделі гніздують на узбережжі всього континенту, тоді як інші Pygoscelis прив'язані до островів або півострова,

– зауважують у НАНЦ.

Субантарктичний пінгвін / Фото Сергій Глотов

Наприклад, на острові Галіндез цього сезону була рекордна кількість субантарктичних пінгвінів – до 7 000. Водночас з "адельок" гніздували лише 2 пари, а гнізд антарктичних пінгвінів не виявили взагалі.

Зауважимо, раніше українським полярникам вдалося зняти унікальне відео, як горбатий кит грає наввипередки з криголамом "Ноосфера" в Антарктиці. Судно саме йшло протокою Пенола в районі української станції "Академік Вернадський".