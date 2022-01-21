20 кумедних панорамних фото, що перетворили тварин на справжніх "монстрів"
Джерело:Boredpanda
Якщо ви ще не робили "панорамну" світлину свого домашнього улюбленця – спробуйте негайно. Переконані, результат перевершить очікування.
Принцип панорамних фото – на них потрібно фіксувати нерухомі предмети. Зазвичай люди роблять панорами красивих пейзажів: гір, моря, лісу тощо. А от якщо на панораму потрапить рухомий об'єкт – наслідки можуть бути непередбачуваними й дуже веселими.
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Фото Boredpanda
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Фото Harben Orcullo
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Фото Boredpanda
#4
Фото Imgur
#5
Фото Reddit
#6
Фото panoramicdogs
#7
Фото Niko Elizabeth
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Фото Reddit
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Фото This cat is bebby
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#10
Фото Boredpanda
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