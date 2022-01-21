20 кумедних панорамних фото, що перетворили тварин на справжніх "монстрів"

21 січня 2022 , 21:35
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Джерело:

Boredpanda

Якщо ви ще не робили "панорамну" світлину свого домашнього улюбленця – спробуйте негайно. Переконані, результат перевершить очікування.

Принцип панорамних фото – на них потрібно фіксувати нерухомі предмети. Зазвичай люди роблять панорами красивих пейзажів: гір, моря, лісу тощо. А от якщо на панораму потрапить рухомий об'єкт – наслідки можуть бути непередбачуваними й дуже веселими.

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Фото Boredpanda

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Фото Harben Orcullo

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Фото Boredpanda

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Фото Imgur

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Фото Reddit

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Фото panoramicdogs

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Фото Niko Elizabeth

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Фото Reddit

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Фото This cat is bebby

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Фото Boredpanda

Дивіться ще більше кумедних світлин / Фото Boredpanda

 

 

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Автор: Аліна Рудченко