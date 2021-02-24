Талановита дівчинка: 2-річна дитина віртуозно заганяє стадо овець – відео

Джерело:DailyMail
Батьки зняли відео і розмістили його в тіктоці. Воно набрало вже майже 150 тисяч переглядів.
Цій дівчинці з Великої Британії усього 2 роки, а вона вже стала популярною в мережі. Дитина обожнює тварин і в такому маленькому віці вже вміє пасти овець.
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Маленька дівчинка впоралася з вівцями / Фото DailyMail
Ізабель Віллард з Норфолка має талант до випасу овець. Вона не боїться тварин і добре ладнає з великим стадом.
На відео дитині вдалося сміливо загнати овець у загін. Спершу стадо не слухається маленьку дівчинку, але потім починає групуватися і йти в потрібному напрямку.
Ізабель обожнює природу і тварин / Фото DailyMail
Спершу дитині трішки допомагала собака породи бордер-колі на прізвисько Нелл. Але, зрештою, Ізабель впоралася із завданням сама.
Наприкінці відео батько навіть дивиться на собаку, розуміючи, що вони з колі майже нічого не зробили.
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Перегляньте відео, на якому маленька смілива дівчинка заганяє овець: