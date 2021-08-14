Обійняли татка: 2 гігантських дога зраділи появі власника – миле вірусне відео

Німецькі доги – одні з найбільших собак на світі. Ці гіганти набагато вищі за свого власника, коли стають на задні лапи.

Песики бавилися зі своєю власницею, яка хотіла зняти епічне відео. Але в цей момент додому повернувся татко, й доги побігли до нього.

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Німецький дог гігантська порода собак, що мають висоту в холці не менше 72 сантиметрів. Серед заводчиків вище цінуються екземпляри, зріст яких перевищує середній. Друга назва породи – великий данець.

Джерело: гігантська порода собак, що мають висоту в холці не менше 72 сантиметрів. Серед заводчиків вище цінуються екземпляри, зріст яких перевищує середній. Друга назва породи – великий данець.Джерело: Вікіпедія

2 велетенських собаки піднялися за задні лапи. Вони поставили передні ноги на плечі свого хазяїна і таким чином "обійняли" його.

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Відео під назвою "Коли тато повертається додому" стало вірусним та назбирало вже понад 43 мільйони переглядів.

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Доги обійняли свого татка: вірусне відео