Песики бавилися зі своєю власницею, яка хотіла зняти епічне відео. Але в цей момент додому повернувся татко, й доги побігли до нього.
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Німецький доггігантська порода собак, що мають висоту в холці не менше 72 сантиметрів. Серед заводчиків вище цінуються екземпляри, зріст яких перевищує середній. Друга назва породи – великий данець.
Джерело: Вікіпедія
2 велетенських собаки піднялися за задні лапи. Вони поставили передні ноги на плечі свого хазяїна і таким чином "обійняли" його.
Відео під назвою "Коли тато повертається додому" стало вірусним та назбирало вже понад 43 мільйони переглядів.
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Доги обійняли свого татка: вірусне відео