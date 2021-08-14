Собачки играли со своей владелицей, которая хотела снять эпичное видео. Но в этот момент домой вернулся отец, и доги побежали к нему.

Важно Кот из приюта или улицы: что нужно знать прежде, чем заводить нового питомца

Немецкий дог гигантская порода собак, имеющая высоту в холке не менее 72 сантиметров. Среди заводчиков больше ценятся экземпляры, рост которых превышает средний. Второе название породы – датский дог.

Источник: Википедия

2 огромных собаки поднялись за задние лапы. Они поставили передние ноги на плечи своего хозяина и таким образом "обняли" его.

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Видео под названием "Когда папа возвращается домой" стало вирусным и насобирало уже более 43 миллионов просмотров.

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