Птахи зацікавилися дверним дзвінком. Вони досліджували його, а в цей час поведінку птахів записувала камера спостереження.

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На кадрах можна побачити 3 птахів, які дивляться прямо всередину дзвінка, а також їдять комах та прогулюються терасою.

Відео стало вірусним, адже сови поводяться дуже мило та кумедно. Їх синхронні рухи заворожують глядачів.

До того, Ліндсі обожнює сов, так що ці мудрі птахи ніби знали, у чий дім потрібно прилетіти.

Тваринки можуть з легкістю розсмішити своїми гримасами чи витівками. Ще більше задоволення – спостерігати за власними домашніми улюбленцями, про яких дбати легко з Purina®. Збалансований корм із поживними речовинами не тільки втамує їхній голод, але й збадьорить. Відтак гарні фото і відео вам гарантовані.

Сови потрапили на миле відео