Назвали 13 найкращих відео року з домашніми тваринами: рейтинг журналу Daily Paws

3 грудня 2021 , 10:12
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Джерело:

Daily Paws

Тварини бувають неймовірно кумедними та веселими. Саме тому журнал про звірів Daily Paws зібрав найкращі відео 2021 року, які підкорили серця користувачів тіктоку.

Тільки погляньте на цих неймовірних тварин, які показують приклад чудової дружби та доброти. Переконані, ця добірка відео подарує неймовірний настрій на цілий день.

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Пес, який чекає

@alexcooperfrankford

##rescuedog ##dog ##fyp ##wvdog ##foryoupage ##wedontdeservedogs ##foryou

♬ Ooh Ahh (My Life Be Like) [feat. Tobymac] - Grits

Цього милого собаку врятували з вулиці. І тепер він щодня годинами сидить біля дому, чекаючи свого власника з роботи.

Кіт, який ловить все лапою

@_max_and_sam_

Pt 2, best paws on tik tok! @NFL @espn ##fyp ##nfl ##cats ##ASOSChaoticToCalm

♬ Centerfield - John Fogerty

На цьому веселому відео котик, який сидить під стелею. Власники кидають йому будь-які предмети, а він ловить усе однією лапою.

Серед речей – подушки, ковдри, маленька корзина для сміття, святковий віночок, пакет з хлібом та ще безліч кумедних предметів.

Кожен домашній улюбленець – унікальний, і кожному потрібне особливе харчування. Серед широкого асортименту високоякісних кормів Purina® ви зможете обрати той, що ідеально підійде саме вашому улюбленцю.

Собака, який будить глухого товариша

@lily_service_pup

##dogsofttiktok ##gogetkinley ##deafdog ##servicedog

♬ original sound - lily_service_pup

Цей милий чорний лабрадор – найкращий пес у світі. Він завжди кличе свого глухого друга на прогулянку.

Кішка, яке все чіпає

@crystalbessmer

Enjoy an assortment of Bea videos ##hospitalcats ##vethospital ##vetmed ##cats ##cattok ##animals ##funnyanimals ##funnycats ##fyp

♬ Do It To It - ACRAZE

Ветеринар суворо заборонив цій киці чіпати все на своєму шляху. Але вона не слухається і пробує все передньою лапкою.

Кицю цікавить і величезний козел, і кури в клітці, і інші котики. Її навіть не лякає, що деяким тваринам зовсім не подобається такий тактильний контакт.

Собака на столі

@karburrows

First day finding out what Millie does when she is home alone ##TargetHalloween ##fyp ##goldendoodle ##baddog ##MakeItCinematic

♬ original sound - Karlee Wippler

Цей милий лабрадудл на прізвисько Міллі заліз на стіл і відмовляється злізати. І йому абсолютно все одно, що там кажуть власники.

Кіт, який вважає себе кроликом

@p_malina

##animals ##cat ##rabbit ##loveanimals ##foryou ##foryoupage ##fyp ##xyzbca ##trending ##trend

♬ meet me at our spot by willow smith and tyler cole - The Favourites.

Кошеня трішки заплуталося і почало стрибати як кролик. Усе тому, що в домі живуть 2 тваринки: кішка та пухнастий кролик – ось малюк тепер і не знає, хто він.

Пес, який долає всі паркани

@lexithejumpingdog

Barkour! ##fy ##fyp ##foryou ##foryoupage ##dog ##dogs ##dogsofttiktok ##trending ##trend

♬ original sound - Patty b

Цей собака не хоче нікуди тікати. Але йому нічого не видно – злі господарі поставили непрозорий паркан. Ось і доводиться залізати на нього, щоб оглянути територію.

Котик – чемпіон "Гри в кальмара"

@sayanamusic

My kitten tried ##redlightgreenlight from ##squidgame ##squidgamenetflix ##catsoftiktok

♬ Squid Game - Carrot

Усі, хто дивився серіал, знають, що там потрібно завмирати і не рухатися. Ось і це кошеня майстерно завмирає, коли його власниця обертається.

Боксер-танцюрист

@zoeyann_the_boxer

Zoey had to get in on the trend! She nailed it! ##wobble ##boxersoftiktok ##dogsofttiktok

♬ Grab Da Wall & Rock Da Boat - 504 Boyz & Weebie

Цей собака неперевершено танцює, коли бачить своїх маленьких господарів. Власниця пса додала трішки музики і одержала відео-шедевр.

Кішка проти собаки в домі

@alexismlem

My friends appreciated this so I hope tiktok does. ##redtaylorsversion ##swifttok

♬ original sound - Ali

Власниця цієї чорної кішечки міркувала, чи придбати їй собаку. Для цього вона кидала макарони у чашку.

Коли один зі спагеті, зрештою, опинився у чашці, киця негайно дістала його звідти. Так тваринка однозначно натякнула: жодних собак вона не терпітиме.

Дружба крізь паркан

@alinw93

We love neighbor Joe ##fyp ##spoileddogs ##dailymeetings ##doglovers ##foryoupage ##dogsofttiktok ##adoptdontshop ##adorable

♬ You've Got a Friend In Me - Cavetown

Сусід Джо та 2 песики не дозволять якомусь паркану стати на заваді їх дружби.

Друзі бувають різними

@norm_the_househippo

He found his true purpose ️ ##fosterkitten ##fosterdog ##pocketfullofsunshine ##unlikelyanimalfriends ##surrogatedogmom ##orphankitten ##canecorso @fi.dogs

♬ Pocketful of Sunshine - Natasha Bedingfield

Це відео – про зворушливу дружбу крихітного кошеняти та величезного собаки породи мастиф. Тільки подивіться, як ніжно гігант обходиться із кошеням.

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Зустріч батька та сина

@tuckerbudzyn

Welcome home my son

♬ Goodnight Sweet Possums - From "Ice Age The Meltdown" - John Powell

Золотистий ретривер зустрів свого сина – і радості собаки не було меж.

Автор: Аліна Рудченко