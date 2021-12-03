Назвали 13 найкращих відео року з домашніми тваринами: рейтинг журналу Daily Paws

Тварини бувають неймовірно кумедними та веселими. Саме тому журнал про звірів Daily Paws зібрав найкращі відео 2021 року, які підкорили серця користувачів тіктоку.

Тільки погляньте на цих неймовірних тварин, які показують приклад чудової дружби та доброти. Переконані, ця добірка відео подарує неймовірний настрій на цілий день.

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Пес, який чекає

Цього милого собаку врятували з вулиці. І тепер він щодня годинами сидить біля дому, чекаючи свого власника з роботи.

Кіт, який ловить все лапою

На цьому веселому відео котик, який сидить під стелею. Власники кидають йому будь-які предмети, а він ловить усе однією лапою.

Серед речей – подушки, ковдри, маленька корзина для сміття, святковий віночок, пакет з хлібом та ще безліч кумедних предметів.

Собака, який будить глухого товариша

Кожен домашній улюбленець – унікальний, і кожному потрібне особливе харчування. Серед широкого асортиментуви зможете обрати той, що ідеально підійде саме вашому улюбленцю.

Цей милий чорний лабрадор – найкращий пес у світі. Він завжди кличе свого глухого друга на прогулянку.

Кішка, яке все чіпає

Ветеринар суворо заборонив цій киці чіпати все на своєму шляху. Але вона не слухається і пробує все передньою лапкою.

Кицю цікавить і величезний козел, і кури в клітці, і інші котики. Її навіть не лякає, що деяким тваринам зовсім не подобається такий тактильний контакт.

Собака на столі

Цей милий лабрадудл на прізвисько Міллі заліз на стіл і відмовляється злізати. І йому абсолютно все одно, що там кажуть власники.

Кіт, який вважає себе кроликом

Кошеня трішки заплуталося і почало стрибати як кролик. Усе тому, що в домі живуть 2 тваринки: кішка та пухнастий кролик – ось малюк тепер і не знає, хто він.

Пес, який долає всі паркани

Цей собака не хоче нікуди тікати. Але йому нічого не видно – злі господарі поставили непрозорий паркан. Ось і доводиться залізати на нього, щоб оглянути територію.

Котик – чемпіон "Гри в кальмара"

Усі, хто дивився серіал, знають, що там потрібно завмирати і не рухатися. Ось і це кошеня майстерно завмирає, коли його власниця обертається.

Боксер-танцюрист

Цей собака неперевершено танцює, коли бачить своїх маленьких господарів. Власниця пса додала трішки музики і одержала відео-шедевр.

Кішка проти собаки в домі

Власниця цієї чорної кішечки міркувала, чи придбати їй собаку. Для цього вона кидала макарони у чашку.

Коли один зі спагеті, зрештою, опинився у чашці, киця негайно дістала його звідти. Так тваринка однозначно натякнула: жодних собак вона не терпітиме.

Дружба крізь паркан

Сусід Джо та 2 песики не дозволять якомусь паркану стати на заваді їх дружби.

Друзі бувають різними

Це відео – про зворушливу дружбу крихітного кошеняти та величезного собаки породи мастиф. Тільки подивіться, як ніжно гігант обходиться із кошеням.

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Зустріч батька та сина

Золотистий ретривер зустрів свого сина – і радості собаки не було меж.