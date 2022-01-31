12 кумедних фото тварин, яких "застали на місці злочину"

Домашні улюбленці часто вважають дім своєю повноправною територією, а тому влаштовують там безлад. Тільки погляньте на цих кумедних звірів, які добряче полоскотали нерви своїм господарям.

Цих тварин упіймали "на гарячому" і сфотографували сліди їх бешкетувань. От тільки більшість з цих милих котиків та песиків зовсім не шкодують про свій "злочин".

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Так сильно рвав серветки, що аж втомився



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Нічого незвичного, просто кіт на шторах



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А цей красунчик заліз у карі



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Одного разу господар не прийшов додому ночувати, і кіт вранці влаштував йому теплий прийом

Нашим завдання є допомагати домашнім тваринам жити довше, щасливіше і здоровішим життям завдяки правильному харчуванню та догляду. Фахівці Purina® розуміють і поділяють сильне почуття любові та поваги, які відчувають власники домашніх улюбленців. Обрати найкращу їжу для своїх улюбленців можна тут



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Цей пухнастик любить стукати дверцятами



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Коли сусід позаду стукає в сидіння



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Вкрав шапку й не знає, що з нею робити



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Кішка скинула документи, адже вони займали надто багато місця



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Цей кіт вважає, що все в домі влаштовано неправильно



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Найзручніше місце для кота на кухні



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Ретельно закопує сліди свого злочину



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Господар затримався на роботі, а вдома побачив таку картину



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Кумедний кіт Степан з України підкорив мережу: дивіться відео