11 фактів про котів, які ви не знали

Канал UnHide, що став популярним у тіктоці, розповідає цікаві та незвичні факти про наших пухнастих улюбленців. Про деякі з них ви точно ніколи не чули.

Що значить поза, у якій спить кіт, чому коти муркають, чи можна пухнастикам пити молоко й багато інших фактів можна дізнатися у випусках UnHide. Чи знали ви, що котики можуть соромитися і намагаються бути "природнішими" у цей момент?

Цікаво Кемпінг мрії: 30 ґолден-ретриверів, з якими можна гратися



Іноді коти поводять себе дивно / Фото Unsplash

Цікаві факти про котів

Котики можуть заспокоювати себе за допомогою власного муркотіння.

Коли кіт лежить у вас на грудях і муркає – так він хоче "заспокоїти" вас.

Якщо поруч із вами кіт спить на спині, відкривши живіт – він довіряє вам і почувається розслаблено.

Коли коти соромляться, вони починають вилизувати своє тіло, щоб поводитися "більш природньо".

Багато котів мають непереносність лактози, тому дорослим тваринам краще не давати молоко.



Коти нявчать, щоб спілкуватися з людьми / Фото Unsplash

Що ще ви не знали про котиків

Якщо кіт повертається своєю задньою частиною до вашого обличчя – це говорить про дружні почуття з його боку.

Коли кіт вмощується біля вашої голови – так він хоче продемонструвати певну домінацію над вами.

Коти "винайшли" нявчання, щоб спілкуватися з людьми.

Коли кіт приносить вам мишей або птахів, яких вполював – він хоче навчити й вас полювати. Тобто це зовсім не "подарунки", а натяк на те, що ви нікудишній мисливець.

Кіт, який закриває лапкою очі під час сну, не хоче, щоб його турбували.

Щоб улюбленці залишалися здоровими сьогодні й завтра, їм потрібно забезпечити 100 % поживних речовин. Purina® робить продукти, які подобаються котам, водночас забезпечуючи харчування, яке сприяє їхньому здоров'ю та благополуччю.



Коти приносять мишей, бо вважають людей поганими мисливцями / Фото Unsplash

Читайте Найдобріші породи собак: ТОП 10 варіантів з фото

А ще котики не вміють посміхатися, але у них є цікавий аналог цьому дійству. Коли кіт поруч із вами міцно заплющує оченята й муркотить – це і є "котяча" посмішка, що символізує момент задоволення.