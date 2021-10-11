102 далматинці: плямисте цуценя розчулило мережу, дивлячись мультик

Маленька далматинка Дотті повеселила тікток, дивлячись мультфільм. Вона захоплено стрибала до екрану, побачивши легендарних диснеївських "101 далматина".

Дотті – милий і трохи незграбний песик, який став зіркою соцмереж. Її власниця Крістен часто знімає відео для тіктоку, якими замиловуються користувачі.

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Дотті стала 102-ою далматинкою

Хазяйка Дотті Крістен включила на плазмі диснеївський мультик "101 далматинець". Малючку це так зацікавило і захопило, що однієї миті вона стала на задні лапки, передніми тягнувшись до екрану. У цей момент у неї радісно рухався хвостик.

Відео шаленим темпом залетіло у рекомендації тіктоку і за лічені дні набрало 1,6 мільйона переглядів і майже 195 тисяч лайків.

Епічним цей момент є ще й тому, що далматини з мультика теж дивляться телевізор. Вийшла така собі кумедна рекурсія.

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Дотті – другий песик у родині Крістен. Її перша вихованиця Пенні – золотиста ретриверка – дуже добре поставилася до малечі і часто з нею грається. Відтак з їхніх кумедних забав дівчина має багато матеріалу для свого тіктоку, а її підписники – приводів посміхатися.

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