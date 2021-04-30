1000 птахів випадково застрягли в каміні: як вдалося їх дістати – відео

Хоча ця сцена більше пасувала б фільму жахів, однак подія відбулася насправді. Мешканці будинку в штаті Каліфорнія, США, були налякані несподіваним вторгненням птахів.
Напад птахів на камін стався у місцевості Монтесіто. Місцеві мешканці викликали пожежників, бо у їхньому каміні застрягло безліч маленьких птахів.
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Усе це нагадувало сцену із фільмів Хічкока. Пожежна служба прибула на місце та ідентифікувала птахів. Вони виявилися стрижами.
Птахи залітають у дім
Рятувальники сподівалися, що птахи зуміють самостійно вилетіти із димаря. Однак вранці непрохані гості усе ще були в каміні.
Складно уявити, що пережила родина протягом цієї неспокійної ночі. Пожежникам довелося думати, що робити із птахами.Не так багато речей є важливішими за здоров'я та щастя ваших улюбленців. Для того, щоб бути здоровими та енергійними, їм потрібна справді якісна їжа. Purina® створена спеціально для того, щоб задовольнити усі потреби тварин.
Зрештою, вони прийняли рішення зробити систему жолобів через будинок та чорний вхід. Через ці жолоби птахи отримали б змогу вилетіти на свободу.
Ідея виявилася успішною, і понад 1000 нещасних стрижів змогли повернутися в небо.
Птахи в каміні
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Саме зараз птахи мігрують на північ, тому й пролітають через Південну Каліфорнію. Випадки, коли цілі зграї можуть застрягнути в камінах, є непоодинокими.