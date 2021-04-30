1000 птахів випадково застрягли в каміні: як вдалося їх дістати – відео

Хоча ця сцена більше пасувала б фільму жахів, однак подія відбулася насправді. Мешканці будинку в штаті Каліфорнія, США, були налякані несподіваним вторгненням птахів.

Напад птахів на камін стався у місцевості Монтесіто. Місцеві мешканці викликали пожежників, бо у їхньому каміні застрягло безліч маленьких птахів.

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Усе це нагадувало сцену із фільмів Хічкока. Пожежна служба прибула на місце та ідентифікувала птахів. Вони виявилися стрижами.

Птахи залітають у дім

Рятувальники сподівалися, що птахи зуміють самостійно вилетіти із димаря. Однак вранці непрохані гості усе ще були в каміні.

Складно уявити, що пережила родина протягом цієї неспокійної ночі. Пожежникам довелося думати, що робити із птахами.

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Зрештою, вони прийняли рішення зробити систему жолобів через будинок та чорний вхід. Через ці жолоби птахи отримали б змогу вилетіти на свободу.

Ідея виявилася успішною, і понад 1000 нещасних стрижів змогли повернутися в небо.

Птахи в каміні

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Саме зараз птахи мігрують на північ, тому й пролітають через Південну Каліфорнію. Випадки, коли цілі зграї можуть застрягнути в камінах, є непоодинокими.