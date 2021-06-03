Генії маскування: 10 собак і котів, які ідеально пасують до інтер'єру — кумедні фото

Іноді домашні улюбленці несподівано обирають собі місце, яке ідеально пасує до кольору їх шубки. Власники цих тварин зуміли зробити правильне фото у потрібний момент.

Ми не знаємо, купували цих тварин саме тому, що вони пасують до меблів, чи так сталося випадково. Але ці фотографії обов'язково піднімуть вам настрій – у цьому ми переконані.

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Домашній леопард / Фото з відкритих джерел



Чорне на чорному / Фото з відкритих джерел

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Плюшевий диван та плюшевий котик / Фото з відкритих джерел



Побачив цю постіль, а далі – як в тумані / Фото з відкритих джерел



Голова все псує / Фото з відкритих джерел



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