Генії маскування: 10 собак і котів, які ідеально пасують до інтер'єру — кумедні фото

3 червня 2021 , 11:23
Читать новость на русском

Джерело:

Duck.show

Іноді домашні улюбленці несподівано обирають собі місце, яке ідеально пасує до кольору їх шубки. Власники цих тварин зуміли зробити правильне фото у потрібний момент.

Ми не знаємо, купували цих тварин саме тому, що вони пасують до меблів, чи так сталося випадково. Але ці фотографії обов'язково піднімуть вам настрій – у цьому ми переконані.

Зверніть увагу Акція від GOURMET™: реєструй чеки і вигравай цінні призи


Пухнастий диверсант – на нього можна наступити / Фото з відкритих джерел


У цього килимка з'явився хвіст / Фото з відкритих джерел


Песик ідеально пасує до плитки / Фото з відкритих джерел


Домашній леопард / Фото з відкритих джерел


Чорне на чорному / Фото з відкритих джерел

Повноцінний раціон – запорука гарного самопочуття наших чотирилапих друзів. Обирайте збалансовані корми Purina, щоб ваш улюбленець завжди залишався здоровим та щасливим.


Плюшевий диван та плюшевий котик / Фото з відкритих джерел


Побачив цю постіль, а далі – як в тумані / Фото з відкритих джерел


Голова все псує / Фото з відкритих джерел


Майстер домашнього камуфляжу / Фото з відкритих джерел

Схоже Надто милі: фото прийомних тварин, що розчулять до сліз


Затишне маскування / Фото з відкритих джерел

Автор: Аліна Рудченко