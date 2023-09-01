На Закарпатті діятиме заборона на вилов форелі: названі терміни

З 1 вересня в Закарпатській області діятиме тимчасова заборона на вилов форелі до 31 грудня. Цей захід спрямований на збереження місцевої популяції форелі та забезпечення її сталого зростання.
На відміну від більшості представників іхтіофауни України струмкова форель характеризується осіннім нерестом та подовженим періодом ембріогенезу. Основна мета заборони — забезпечити охорону та збереження у належному стані середовища існування, шляхів міграції й місць природного відтворення,
— йдеться у повідомленні.
В рибоохоронному патрулі додали, що в разі порушення рибоохоронного законодавства доведеться сплатити крім штрафу ще і 7 225 гривень за кожну незаконно виловлену особину форелі, як шкоду, заподіяну водним біоресурсам.
Видра поцупила у готелі рибу на понад 125 000 доларів
Співробітники готелю "Grosvenor Pulford Hotel and Spa" в Честері були вражені після того, як виявили зухвалу видру, якій вдалося вкрасти приголомшливу кількість риб – не менше 50. Ці водні делікатеси, оцінені приблизно у 2 000 фунтів стерлінгів (2 500 доларів США) кожен, таємничим чином зникли зі ставка готелю.
Кадри з камер відеоспостереження зафіксували, як істота хитро проникає до ставка готелю, стрімко хапає здобич і поспішно тікає. Готель заявив, що було встановлено електричний паркан, щоб чаплі не ловили рибу, але видрі вдалося пройти через нього.