На відміну від більшості представників іхтіофауни України струмкова форель характеризується осіннім нерестом та подовженим періодом ембріогенезу. Основна мета заборони — забезпечити охорону та збереження у належному стані середовища існування, шляхів міграції й місць природного відтворення,

— йдеться у повідомленні.

В рибоохоронному патрулі додали, що в разі порушення рибоохоронного законодавства доведеться сплатити крім штрафу ще і 7 225 гривень за кожну незаконно виловлену особину форелі, як шкоду, заподіяну водним біоресурсам.

Видра поцупила у готелі рибу на понад 125 000 доларів

У Великій Британії видра вкрала дорогу рибу з розкішного готелю. Її вартість оцінюється в понад 100 000 фунтів стерлінгів (125 тисяч доларів).