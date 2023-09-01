На відміну від більшості представників іхтіофауни України струмкова форель характеризується осіннім нерестом та подовженим періодом ембріогенезу. Основна мета заборони — забезпечити охорону та збереження у належному стані середовища існування, шляхів міграції й місць природного відтворення,
— йдеться у повідомленні.
В рибоохоронному патрулі додали, що в разі порушення рибоохоронного законодавства доведеться сплатити крім штрафу ще і 7 225 гривень за кожну незаконно виловлену особину форелі, як шкоду, заподіяну водним біоресурсам.
Видра поцупила у готелі рибу на понад 125 000 доларів
Співробітники готелю "Grosvenor Pulford Hotel and Spa" в Честері були вражені після того, як виявили зухвалу видру, якій вдалося вкрасти приголомшливу кількість риб – не менше 50. Ці водні делікатеси, оцінені приблизно у 2 000 фунтів стерлінгів (2 500 доларів США) кожен, таємничим чином зникли зі ставка готелю.
Кадри з камер відеоспостереження зафіксували, як істота хитро проникає до ставка готелю, стрімко хапає здобич і поспішно тікає. Готель заявив, що було встановлено електричний паркан, щоб чаплі не ловили рибу, але видрі вдалося пройти через нього.