С 1 сентября начинается запрет на ловлю форели в Закарпатье

Рыбакам и любителям рыбалки рекомендуют соблюдать запрет, что будет способствовать сохранению экологического равновесия в регионе.

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В отличие от большинства представителей ихтиофауны Украины ручьевая форель характеризуется осенним нерестом и удлиненным периодом эмбриогенеза. Основная цель запрета — обеспечить охрану и сохранение в надлежащем состоянии среды обитания, путей миграции и мест природного воспроизводства,
- говорится в сообщении.

В рыбоохранном патруле добавили, что в случае нарушения рыбоохранного законодательства придется уплатить помимо штрафа еще и 7 225 гривен за каждую незаконно выловленную особь форели, как ущерб, причиненный водным биоресурсам.

Выдра украла в отеле рыбу более чем на 125 000 долларов

В Великобритании выдра украла дорогую рыбу из роскошной гостиницы. Ее стоимость оценивается более чем в 100 000 фунтов стерлингов (125 тысяч долларов).

Сотрудники отеля "Grosvenor Pulford Hotel and Spa" в Честере были поражены после того, как обнаружили дерзкую выдру, которой удалось украсть потрясающее количество рыб – не менее 50. Эти водные деликатесы, оцененные примерно в 2 000 фунтов стерлингов (2 500 долларов США) каждый , таинственным образом исчезли из пруда отеля.

Кадры из камер видеонаблюдения зафиксировали, как существо хитро проникает в ставок гостиницы, стремительно хватает добычу и поспешно убегает. Отель заявил, что был установлен электрический забор, чтобы цапли не ловили рыбу, но выдра удалось пройти через него.