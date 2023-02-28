Собака прийшла до управління превентивної діяльності поліції вдень 25 лютого. Правоохоронці тимчасово прихистили чотирилапого й опублікували фото, щоб знайти її господарів.
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За добу господарі тварини знайшлися
Як повідомила пресслужба поліції Рівненщини, собака сама прийшла до управління превентивної діяльності поліції. На згубі був ошийник, і вона мала доглянутий вигляд.
Вівчарка-втікач сама прийшла до відділення поліції у Рівному / Фото поліція Рівненщини
Поліцейські опублікували фото вівчарки та номер телефону, за яким пропонували господарям сконтактувати з поліцією, аби забрати свого домашнього улюбленця. Водночас у поліції наголосили: "якщо саме ви втратили домашнього улюбленця, не панікуйте — він у надійних руках".
У понеділок, 27 лютого, стало відомо, що власники вівчарки вийшли на зв'язок.
Знайшлися господарі вівчарки. Чотирилапого втікача забрали додому. Власниця розповіла, що проживає неподалік, а пес зникає не вперше,
– йдеться у повідомленні.
Жінка подякувала поліцейським за тимчасовий прихисток та небайдужість.
За добу господарі загубленої вівчарки знайшлися / Фото поліція Рівненщини
На Франківщині поліцейські притягнули до відповідальності дівчину через жорстоке поводження з єнотом
22 лютого в мережі з'явилося відео, на якому франківка жорстоко поводилася з єнотом. Вона помістила бідолашну тварину у сушильну машинку та увімкнула її на декілька секунд.
Поліція області одразу розпочала перевірку дівчини. Власницею тварини виявилася 22-річна жителька Івано-Франківська. Поліцейські виписали їй адмінпротокол. Його направлено до суду для прийняття рішення.