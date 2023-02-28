Собака прийшла до управління превентивної діяльності поліції вдень 25 лютого. Правоохоронці тимчасово прихистили чотирилапого й опублікували фото, щоб знайти її господарів.

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За добу господарі тварини знайшлися

Як повідомила пресслужба поліції Рівненщини, собака сама прийшла до управління превентивної діяльності поліції. На згубі був ошийник, і вона мала доглянутий вигляд.



Вівчарка-втікач сама прийшла до відділення поліції у Рівному / Фото поліція Рівненщини​

Поліцейські опублікували фото вівчарки та номер телефону, за яким пропонували господарям сконтактувати з поліцією, аби забрати свого домашнього улюбленця. Водночас у поліції наголосили: "якщо саме ви втратили домашнього улюбленця, не панікуйте — він у надійних руках".

У понеділок, 27 лютого, стало відомо, що власники вівчарки вийшли на зв'язок.

Знайшлися господарі вівчарки. Чотирилапого втікача забрали додому. Власниця розповіла, що проживає неподалік, а пес зникає не вперше,

– йдеться у повідомленні. Жінка подякувала поліцейським за тимчасовий прихисток та небайдужість.



За добу господарі загубленої вівчарки знайшлися / Фото поліція Рівненщини​