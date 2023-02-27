Як змінилася робота "Домівки врятованих тварин" під час війни

Тоді у команді прихистку працювало понад 20 волонтерів. Впродовж року там прийняли 6 000 тварин. Керівник "Домівки врятованих тварин" Орест Залипський розповів про роботу притулку.

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За його словами, тварина, яка все життя прожила у квартирі і її викидають на вулицю, вона просто загине. Тому під час війни безліч тварин потребували допомоги.

Ми не думали в той момент чи впораємось. Ми були змушені це робити. Тварин просто залишали і їм було потрібно надавати терміново допомогу,

— каже Залипський.

Із початком повномасштабного вторгнення люди, евакуюючись, залишали тварин будь-де. Орест Залипський розповідає, що волонтери забирали тварин з вокзалів та просто на вулицях. 25 лютого 2022 року прихисток прийняв понад 100 тварин.

Волонтери "Домівки врятованих тварин" у Харкові / Фото Домівка врятованих тварин​

Він каже, що волонтери знаходили не лише котів й собак, а й різних екзотичних тварин: мавпи, крокодили, хижі і дикі тварини, які жили в неволі.

З регіонів, де ведуться бойові дії, тварин допомагали евакуйовувати військові.

Кінь Бадді із Краматорська / Фото Домівка врятованих тварин

Остання масштабна евакуація тварин була влітку 2022 року

Волонтери вивезли звірів із Запорізького зоопарку. Орест Залипський підкреслює, евакуація тривала понад 12 годин. Із Запоріжжя до Львова привезли 171 мешканця звіринця.

Тварини були налякані, потрібна була седація. З нами працювали три ветеринари, один з них супроводжував нас всю дорогу з Запоріжжя до Львова,

— каже керівник "Домівки врятованих тварин".

Йому найбільше запам'яталась історія самиці білохвостого орлана з Харкова. Птах на прізвисько Галя 4 дні провів у потязі. Раніше орлиця жила у квартирі, її використовували для фотографій.



Білохвостий орлан Галя / Фото Домівка врятованих тварин​

Протягом року прихисток прийняв понад 6 000 тварин

Більшість тварин волонтери прилаштували у нові домівки за кордоном. Найбільше прийняли у Польщі та Німеччині.

Кролики та хом'яки прямують до Німеччини / Фото Домівка врятованих тварин

Зараз у "Домівці врятованих тварин" мешкає близько семи сотень тварин, переважно це коти та собаки.

Орест Залипський каже, зараз команда волонтерів зменшилась, а люди стали менше забирати тварин з притулку додому. Оскільки на початку війни це було модно – забрати тварину з війни, а зараз війна входить у людей в стабільність, до неї звикають.