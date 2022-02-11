Згідно з дослідженням, самці горили б'ють себе в груди, аби зупинити потенційно можливий конфлікт, а не спровокувати його. Такі дії допомагають продемонструвати супернику розміри та бойову майстерність.

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Для отримання результатів науковці понад 3 тисячі годин спостерігали за горилами в Національному парку вулканів у Руанді. Крім цього, вони проаналізували записи звуків ударів у груди. Це допомогло зрозуміти, що горили створюють нижчі частоти.

Дивіться відео: як самець горили бʼє себе у груди

Такі звуки поширюються на більшу відстань, тому велику тварину можна почути здалеку. Завдяки цьому невеликі самці розуміють, що їм не варто вступати у конфлікт.

Директор лабораторії поведінкової екології приматів Університету Джорджії Роберт Салмі заявив, що на наступному етапі науковці хочуть з'ясувати, чи можуть горили подавати ще якісь знаки через такі дії.

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"Буде дуже цікаво побачити, як звуки ударів по грудній клітині можуть вплинути на їхні рухи та ухвалення рішень", — зазначив Роберт Салмі.