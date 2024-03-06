На Вінниччині помітили стадо величних тварин у дикій природі: кадри з висоти пташиного польоту
Джерело:Центральний лісовий офіс
На Вінниччині на відео зафіксували стадо зубрів у дикій природі. Тварини мешкають на 12 тисяч гектарах лісових угідь філії "Вінницьке лісове господарство".
Тварин в область завезли лісівники у сімдесятих роках минулого століття з Волині. Нині у регіоні проживає 125 зубрів.
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На Вінниччині лісівники розводять зубрів європейських
Лісівники заселили туди 4 самиці й 2-х самців. Ареал проживання та умови підійшли зубрам, тож за 45 років їх популяція збільшилась.
Це червонокнижний вид і знаходиться під особливою охороною. На Вінниччину зубрів завезли лісівники у сімдесятих роках минулого століття з Волині,
— йдеться у повідомленні.
Лісівники охороняють і забезпечують зубрів їжею та водою протягом всього року. В угіддях філії створено комплекс біотехнічних споруд – підгодівельні майданчики, солонці, водопої.
Зубри, яких помітили на Вінниччині: дивіться відео
Зубри на Вінниччині поділились на 3 стада, а також окремо ходять пристарілі зубри-самці, одинаки, які не встигають за молодняком. Цікаво, що у стаді зубрів панує матріархат, а до дитинчат у них особливе ставлення. Наприклад, в сильні морози взимку усе стадо збивається до купи, а в центрі залишають теляток, аби ті не замерзли й грілись від тепла старших особин.
Щороку чисельність зубрів зростає. Одне зі стад потрапило в об'єктив оператора дрона Вадима Козака, який знімав місцевість.
У ведмежому притулку "Синевир" показали весняне пробудження звірів
В національному природному парку "Синевир" на Закарпатті завершився зимовий сон ведмедів. Вони вже почали залишати свої укриття, в яких провели холодні місяці.
У Реабілітаційному центрі бурого ведмедя тварини перебувають постійно, а протягом зими, коли їхнє тіло входить у стан зниженої активності, деякі особини перебувають у тимчасовому сні.
Клишоногі з першими променями весняного сонця й підняттям температури повітря повиходили зі своїх барлогів, після чого почали розтягуватися, здійматися на лапи та розглядати навколишній світ.