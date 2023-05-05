ЗСУ показали собаку, яка поселилася з ними в окопі

Зокрема, одну із таких показали у мережі воїни ЗСУ. Собака поселилася разом із хлопцями в окопі, й складає їм компанію на позиціях.

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На відео видно, як чотирилапа бігає по окопу туди-сюди, ймовірно, від радості, що їй приділяють увагу. Вона стрибає від на воїнів, облизує їх та хоче гратися. А до одного з них навіть полізла "цілуватися".

З такою лагідною помічницею наші воїни точно не занудьгують,

– пишуть у мережі.

При цьому захисники додали, що вона ще слаба, можливо, раніше вона була жертвою російських обстрілів чи самих окупантів, й ЗСУ допомагають їй відновитися. До слова, у собаки немає хвоста – їй його обрубали, – хто невідомо.

Собака, яка допомагає військовим на фронті: дивіться відео

Чимало українців залишили коментарі під цим відео. Ось декілька з них:

"Така смішнюча дівчинка";

"Яка довольна, бережіть себе хлопці";

"Гарнюня, і хлопчики чарівні";

"Яка манюня гарненька, солоденька";

"Вона дуже гарна. Бережіть себе і цю красу".

ЗСУ врятували червонокнижного звірка-"скандаліста"

Українські захисники постійно рятують різних тваринок, які не по своїй волі втрапляють у пастки. Цього разу ЗСУ прийшли на допомогу червонокнижному тхору – перегузні, яка впала в яму і не могла звідти вибратися.

Побачивши військових, тварина з милою мордочкою почала гарчати, очевидно, зі страху не бажаючи йти на контакт з людьми. Бійці спочатку спустили в яму каримат, щоб тхір зміг по ньому вибратися нагору, але той "відкинув" такий варіант порятунку. Тоді захисники кинули в окоп бронежилет – по ньому перегузня й вибралася на волю.