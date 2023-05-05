ЗСУ показали собаку, яка поселилася з ними в окопі
Зокрема, одну із таких показали у мережі воїни ЗСУ. Собака поселилася разом із хлопцями в окопі, й складає їм компанію на позиціях.
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На відео видно, як чотирилапа бігає по окопу туди-сюди, ймовірно, від радості, що їй приділяють увагу. Вона стрибає від на воїнів, облизує їх та хоче гратися. А до одного з них навіть полізла "цілуватися".
З такою лагідною помічницею наші воїни точно не занудьгують,
– пишуть у мережі.
При цьому захисники додали, що вона ще слаба, можливо, раніше вона була жертвою російських обстрілів чи самих окупантів, й ЗСУ допомагають їй відновитися. До слова, у собаки немає хвоста – їй його обрубали, – хто невідомо.
Собака, яка допомагає військовим на фронті: дивіться відео
Чимало українців залишили коментарі під цим відео. Ось декілька з них:
- "Така смішнюча дівчинка";
- "Яка довольна, бережіть себе хлопці";
- "Гарнюня, і хлопчики чарівні";
- "Яка манюня гарненька, солоденька";
- "Вона дуже гарна. Бережіть себе і цю красу".
ЗСУ врятували червонокнижного звірка-"скандаліста"
Українські захисники постійно рятують різних тваринок, які не по своїй волі втрапляють у пастки. Цього разу ЗСУ прийшли на допомогу червонокнижному тхору – перегузні, яка впала в яму і не могла звідти вибратися.
Побачивши військових, тварина з милою мордочкою почала гарчати, очевидно, зі страху не бажаючи йти на контакт з людьми. Бійці спочатку спустили в яму каримат, щоб тхір зміг по ньому вибратися нагору, але той "відкинув" такий варіант порятунку. Тоді захисники кинули в окоп бронежилет – по ньому перегузня й вибралася на волю.