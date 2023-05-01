ЗСУ врятували червонокнижного звірка-"скандаліста"

Побачивши військових, тварина з милою мордочкою почала гарчати, очевидно, зі страху не бажаючи йти на контакт з людьми. Відео цих моментів з'явилися в мережі.

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На опублікованому відео видно, що тварина потрапила до окопу і не змогла вилізти звідти самостійно.

Але бійці спочатку спустили в яму каримат, щоб тхір зміг по ньому вибратися нагору, але той "відкинув" такий варіант порятунку. Тоді захисники кинули в окоп бронежилет – по ньому перегузня й вибралася на волю.

Українські захисники врятували рідкісну червонокнижну тварину: дивіться відео

Перегузня звичайна: коротко

Перегузня – вид хижих ссавців із сімейства куницевих, що утворює окремий рід. Мешкають у Східній Європі, Передній та Центральній Азії. В Україні перегузня поширена на території Запорізької, Донецької та Луганської областей.

Зовнішньо перегузня нагадує тхора, але має менший розмір: довжину тіла до 38 сантиметрів і довжину хвоста до 22 сантиметрів. Вага дорослих тварин становить від 370 до 730 грамів.

Представники цього виду живуть в цілинних степах, у норах, на поверхню вилазять рідко й то вночі або в сутінки. Рідше селиться в чагарниках, долинах річок та окрайках лісових масивів у лісостепу. Перегузні звичайні — дуже корисні тварини. Вчені підрахували, що кожна особина, знищуючи від 300 до 820 гризунів, щороку зберігає тільки так 3 тонни зеленої трави.

Перегузня звичайна / Фото Вікіпедія

Перегузня звичайна занесена до Червоної книги України. Природоохоронний статус виду: рідкісний. В Україні мешкає близько 100 особин. Причини зміни чисельності: трансформація цілинних степів в агроценози, а також повсюдне зникнення ховрахів та сліпаків — основних жертв хижака. Охороняється в Луганському державному та в Українському державному заповідниках.