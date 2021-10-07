Зовсім не альбіноси: 6 цікавих фактів про білих котів

Білосніжні коти – справжній витвір котячого мистецтва. Своєю красою вони приваблюють увагу людей в усьому світі.

Довкола білих кішок існує чимало міфів та вигадок. Дізнайтеся, чи існує певна порода білих котів, чи всі білі котики нічого не чують, а також інші цікавинки про цей вид пухнастиків.

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Білими можуть бути коти різних порід

Білий колір шерсті не пов'язаний з певною конкретною породою. У багатьох порід кішок може бути біле забарвлення: наприклад, ангорських, персидських, турецьких ангор, американських короткошерстих, сіамських та девон-рексів.



Окремої породи білих котів не існує / Фото Unsplash

Білі кішки мають унікальні кольори очей

Білими бувають коти із домінантним геном W. Цей ген відомий як маскуючий ген, який приховує всі інші кольори шерсті та візерунки в генетичній структурі кішки. Носії гена W отримують сніжно-білу шерсть.

Білі або дуже світлі коти часто мають і світлі очі. Колір очей може варіюватися від синього до жовтого та оранжевого. Також у білих котів буває гетерохромія – ліве та праве очі різного кольору.



Світлі коти мають незвичні кольори очей / Фото Unsplash

Багато (але не всі) білих кішок мають проблеми зі слухом

Ті ж генетичні фактори, що відповідають за білий колір шерсті, також можуть викликати часткову чи повну глухоту в кошенят.

Ще більша ймовірність, що котик буде нечуючим, якщо у нього світлі очі.

Якщо кіт має гетерохромію, вважають, що вухо, яке ближче до ока "дивного" кольору, не буде чути.

Білі кішки – не альбіноси

Тварини-альбіноси мають генетичне захворювання, котре призводить до відсутності пігментації на шкірі, шерсті та очах. А білі котики мають тільки ген білого хутра, який не робить їх повністю безбарвними.

Білі кішки можуть обгоріти на сонці

Однак на світі існують і коти-альбіноси. З'ясувати, альбінос перед вами чи просто білий котик, можна, зазирнувши йому в очі. Очі альбіносів мають блідо-рожеве, червоне чи блідо-блакитне забарвлення. Такий відтінок виникає через відображення світла у кровоносних судинах.

Кішки з білою або світлою шерстю більше піддаються впливу сонячних променів. Особливо це помітно на вухах, повіках та носі котиків.



Білих котів потрібно захищати від сонячних опіків / Фото Unsplash

Білі коти у Білому домі

Щоб улюбленці залишалися здоровими сьогодні й завтра, їм потрібно забезпечити 100% поживних речовин.які подобаються котам, водночас забезпечуючи харчування, яке сприяє їхньому здоров'ю та благополуччю.

Так сталося, що декілька президентів США тримали у своїй резиденції саме білих котиків. Зокрема, Вільям Мак-Кінлі, Резерфорд Гейз, Джеральд Форд та Джиммі Картер.

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Білі персидські кішки – одні з найпопулярніших



Білі коти приваблюють увагу фотографів / Фото Unsplash

Саме світлі персидські коти регулярно прикрашають обкладинки журналів, календарі й постери. Такі котики мають неймовірну пухнасту шерсть та яскраві очі, що робить їх популярними серед фотографів.