О белых кошках существует немало мифов и домыслов. Узнайте, существует ли определенная порода белых котов, все ли белые котики ничего не слышат, а также другие интересные факты об этом виде пушистиков.
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Белыми могут быть коты разных пород
Белый цвет шерсти не связан с какой-либо конкретной породой. У многих пород кошек может быть белый окрас: например, ангорских, персидских, турецких ангор, американских короткошерстных, сиамских и девон-рексов.
Отдельной породы белых кошек не существует / Фото Unsplash
Белые кошки имеют уникальные цвета глаз
Белые или очень светлые коты часто имеют и светлые глаза. Цвет глаз может варьироваться от синего до желтого и оранжевого. Также у белых котов бывает гетерохромия – левый и правый глаза разного цвета.
Светлые коты имеют необычные цвета глаз / Фото Unsplash
Многие (но не все) белые кошки имеют проблемы со слухом
Генетические факторы, отвечающие за белый цвет шерсти, также могут вызвать частичную или полную глухоту у котят.
Еще больше вероятность, что котик будет неслышащим, если у него светлые глаза.
Если кот имеет гетерохромию, считают, что ухо, которое ближе к глазу "странного" цвета, не будет слышать.
Белые кошки – не альбиносы
Животные-альбиносы имеют генетическое заболевание, которое приводит к отсутствию пигментации на коже, шерсти и глазах. А белые котики имеют только ген белого меха, который не делает их полностью бесцветными.
Белые кошки могут обгореть на солнце
Кошки с белой или светлой шерстью больше подвергаются воздействию солнечных лучей. Особенно это заметно на ушах, веках и носу котиков.
Белых котов нужно защищать от солнечных ожогов / Фото Unsplash
Белые коты в Белом доме
Так случилось, что несколько президентов США держали в своей резиденции именно белых котиков. В частности, Уильям Мак-Кинли, Резерфорд Гейз, Джеральд Форд и Джимми Картер.
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Белые персидские кошки – одни из самых популярных
Белые коты привлекают внимание фотографов / Фото Unsplash
Именно светлые персидские коты регулярно украшают обложки журналов, календари и постеры. Такие котики имеют невероятную пушистую шерсть и яркие глаза, что делает их популярными среди фотографов.