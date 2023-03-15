Так, 2007 року зоозахисники Фонду друзів дикої природи Таїланду (WFFT) врятували слониху з деформованим хребтом, але її історією фонд поділився лише цього року. Слониху на прізвисько Пай Лінь використовували для перевезення туристів під час походів у горах понад 25 років.

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Щодня їй доводилося перевозити на своїй спині до шести осіб. Через таке навантаження з часом кістки та тканини на спині почали руйнуватися, а хребет Пай Лінь незворотно деформувався.

За словами зоозахисників, від деформації хребта нерідко страждають слони, які катають туристів, а також слони-рятувальники.

Слониха з деформованим і здоровим хребтом / Фото glavcom.ua

Зоозахисники врятували слониху з деформованим хребтом / Фото glavcom.ua

Нині слонисі вже 71 рік. Вона стала здоровішою, але на її спині назавжди залишилися шрами від точок тиску. Пай Лінь живе у притулку фонду разом із ще 22 слонами-рятувальниками. У притулку тварини вільно блукають територією і можуть поводитися так, як їм забажається.

Зоозахисники зазначили, що вирішили через роки поділитися історією Пай Лінь, щоб підвищити обізнаність із цією проблемою.

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