У п'ятницю алігатора виявив неподалік Остіна техаський мисливський наглядач. У понеділок його вже повернули до зоопарку в Нью-Браунфелсі.

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За словами чиновників, рептилію 2,5 метра завдовжки на прізвисько Тева, ймовірно, вкрала людина, яка працювала волонтером у зоопарку "Світ тварин і зміїна ферма".

Яйце алігатора забрали із зоопарку 20 років тому / Фото Texas parks and wildlife department

Тварину вочевидь забрали, коли вона була дитинчам або навіть ще не вилупилася з яйця.

З алігаторів не виходять хороші домашні тварини, – заявили у Департаменті парків і дикої природи Техасу.

Місцева влада каже, що Теву тримали на задньому дворику "багато років" – приблизно за 80 кілометрів від зоопарку. На зберігання рептилії власника будинку не мав необхідних дозволів. Через це її конфіскували, а на особу, ім'я якої не називають, складено два протоколи.

У зоопарку опублікували відео, в якому зазначено, що Теву знайомлять з іншими алігаторами, і вона доживе своє життя у парку тварин.

Рептилія повернулася до зоопарку через 20 років: дивіться відео

Співробітники зоопарку додали, що після повернення рептилія добре адаптувалася до нового середовища.