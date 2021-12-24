У зоопарку турботливий буйвіл врятував черепаху: зворушливе відео

24 грудня 2021 , 06:20
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Джерело:

Тікток Санам

Природа часто дивує дивовижними ситуаціями – зовсім різні тварини можуть взаємодіяти та навіть допомагати одне одному. Так сталося у зоопарку, де молодий буйвол врятував черепаху, яка випадково перевернулася на панцир та не могла поворухнутися.

Відео з розумним буйволом швидко поширилося мережею тікток. Зворушливий ролик дівчини на ім’я Санам зібрав понад 2 мільйони лайків.

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На відео можна побачити, як буйвіл рогом перевертає безпорадну черепаху на живіт, щоб вона знову могла піти по своїх справах.

manaskamran

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original sound - sanam

Чудовий вчинок тварини вдалося зняти відвідувачам, які підтримували тварину-помічника. У кінці відео буйвол, який успішно допоміг черепасі, гордо дивиться на людей, ніби промовляючи: "Я добре впорався!"

Неймовірне відео викликало захоплення в мережі та швидко стало вірусним. Кліп переглянули майже 10 мільйонів разів.

На дозвіллі чи відпочинку можна більше пізнавати світ тварин. Та і про своїх домашніх улюбленців не варто забувати. Із кормом Purina® це легко, адже вся продукція цього бренду створена з додаванням корисних речовин, які так потрібні тваринкам.

У коментарях під відео підписники активно обговорювали поведінку турботливої тварини:

  • "Він, схоже, дуже пишається собою"
  • "Цей буйвіл ніби питає: "Я добре впорався?""
  • "Це наймиліша річ, яку я бачив!"
  • "Чому природа краще турбується про себе, а тварини наглядають за тваринами краще, ніж люди за іншими людьми?"

 