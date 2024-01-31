Ще 2020 року п'ятеро африканських сірих папуг, подарованих Лінкольнширському парку дикої природи на сході Англії, були ізольовані від зграї в спробі поліпшити їхню мову. Річ у тім, що вони обзивають та посилають відвідувачів.

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У зоопарку Британії намагаються відучити папуг матюкатися

Нещодавно команда вирішила застосувати інший, більш ризикований підхід: інтегрувала до лайливих пернатих трьох нещодавно подарованих, щасливих птахів – Еріка, Капітана та Шейлу.

Коли ми прийшли їх перевезти, слова, яка лунали з їхніх коробок для перенесення, були просто феноменальними, дуже поганими. Це не звичайні матюки, це були справжні матюки,

– сказав виконавчий директор парку Стів Ніколс.

Працівники зоопарку помістили 8 дуже лайливих папуг і 92, які не лаються.

Якщо нова стратегія спрацює, восьмеро папуг зможуть вивчити "всі приємні звуки, такі як мікрохвилі та звуки руху заднім ходом", яким надають перевагу інші папуги у зграї. Але якщо решта 92 папуг натомість почнуть лаятися, "усе перетвориться на вольєр для дорослих".

Як "йде" процес перевиховання?

За словами Ніколса, після деякого часу в ізоляції інтеграція п'яти первісних птахів у зграю була "в основному" успішною, але вони все ще іноді лаються, а потім навіть сміються, імітуючи найпоширенішу реакцію на їхню нецензурну лексику.

Папуги точно повторюють звуки, які вони чують, тому шестеро з них мають чоловічі голоси, двоє – жіночі, і коли вони всі лаються, це звучить дуже погано.

У зоопарку Британії намагаються відучити папуг матюкатися / Фото Unsplash

У парку встановлено великі знаки, які попереджають відвідувачів про мову папуг, але Ніколс сказав, що не отримав жодної скарги.

Фактично, ми чули набагато більше клієнтів, які лають папуг, ніж папуг, які лають клієнтів,

— каже Ніколс.

Африканські сірі – дуже соціальні папуги, які утворюють групи до 1 000 птахів, щоб ночувати в дикій природі та спілкуються одне з одним у вигляді різних криків. Дослідники вважають, що їхній інтелект майже не має аналогів у тваринному світі, порівнянний з інтелектом мавп, китів та дельфінів.

Саме цьому виду особливо легко імітувати лайки, оскільки майже завжди вимовляються тим самим тоном і в одному контексті, без будь-яких інших слів.

Наразі у парку сподіваються, що вони вивчать звуки стада та виправлять своє невдоволення.

Зауважимо, дослідники представили систему, яка дозволяє створювати відео, що відтворюють візуальний досвід тварин у їхньому природному середовищі існування з неймовірною точністю в 92%. Це відкриває нові можливості для розуміння та вивчення світу очима різних видів.