Тож звіринець розмістив вакансію купальника бегемотів. Крім того, у зоопарку потрібна людина, яка будуватиме ліжечка для панд, а також працівник, в обов'язки якого входитиме вигул коней.

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У зоопарку Берліна відкрили нові вакансії

У своїй заяві Крістан Керн, директор зоопарку, підкреслила, що догляд за тваринами є дуже відповідальною справою. Ця роль вимагає непохитної відданості справі, адже працівники зоопарку чергують щодня протягом року, незалежно від погодних умов.

Як сказано на сайті установи, зоопарк може запропонувати справжню "роботу мрії". Так, потрібні люди, які допоможуть маленьким бегемотам звикнути до води.

Наразі ми шукаємо досвідчених доглядачів зоопарку, які могли б залучитися та практикувати свою професію з пристрастю, емпатією та ентузіазмом,

– каже Керн.

Список вакансій також включає такі посади, як тесля, який має будувати ліжка для молодих панд, вигульник коней та інші. Посада доглядача зоопарку передбачає також навчання тварин. Зокрема морських левів, людиноподібних мавп і левів привчають до процедур, аби, наприклад, узяття крові для аналізу без анестезії.

Нагадаємо, карликова бегемотиха народилася в зоопарку 3 червня і поки їй навіть не дали ім'я. Малюк вчиться залишатися у воді. Попри напівводний спосіб життя, бегемоти не є вправними плавцями та зазвичай воліють ходити вздовж річища. Спостерігачі помітили, що молоде дитинча вчиться відштовхуватися від дна та витягувати голову над поверхнею.

Доглядачі повинні уважно стежити за рівнем води, надаючи необхідну підтримку, щоб забезпечити прогрес у цій важливий для бегемота навичці.