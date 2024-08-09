У рамках нового дослідження вчені оснастили цих тварин камерами вздовж узбережжя Південної Австралії, щоб створити детальну карту їхніх ареалів. Цей інноваційний підхід має на меті посилити зусилля з охорони природи та надати критично важливу інформацію про умови життя цих вразливих популяцій. Як це, покататися верхи на морському леві – дивіться нижче!

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Учені показали, як це, покататися верхи на морському леві

На відео та зображеннях, отриманих з камер, розміщених на спинах морських левів, вчені розгледіли 6 основних звичок тварин:

відвідування рифу макроводоростей; відвідування луки макроводоростей; прогулянка по голому піску; гра з губками та піском; прогулянка безхребетним рифом; відвідування безповонкових валунних місцезростань.

Науковці оголосили, що їхні висновки не лише дають неабияке розуміння, але й мають значний потенціал для природоохоронних зусиль. Зібрані дані допоможуть у картографуванні ареалів зникаючих видів, зокрема морських левів. Крім того, ця інформація може бути корисною для картографування раніше недосліджених регіонів океанського дна.

Це ефективний спосіб картування різноманітних бентичних місцезростань на великих ділянках морського дна,

– каже Натан Анджелакіс з Університету Аделаїди та Південноавстралійського науково-дослідного інституту.

Ці відео були зняті на відстані від 5 до 110 метрів від узбережжя Австралії.

Як це було: дивіться відео

Як проходило дослідження?

Дослідники використали близько 89 годин відеоматеріалів, прикріпивши до морських левів супутникові GPS-реєстратори, для створення детальних моделей середовища існування на континентальному шельфі поблизу острова Кенгуру в Південній Австралії. Ці моделі спочатку вказували на наявність великих ареалів проживання поблизу узбережжя. Спираючись на цей фундамент, команда використала океанографічні дані та вимірювання, зібрані різними науковими групами за 21 рік.

Такий комплексний підхід дозволив вченим побудувати більш детальне розуміння морського середовища існування біля південного узбережжя Австралії. Зазначимо, що ідея прикріплення камер до морських ссавців зовсім не є чимось новим. Однак, у своїй роботі вчені продемонстрували, як подібні камери можна використовувати для збереження дикої природи.

Нещодавні дослідження показують, що за останні чотири десятиліття популяція морських левів скоротилася більш ніж на 60%. У світлі цього скорочення нові кадри, зняті зі спини цих тварин, мають подвійну мету. По-перше, вони дадуть дослідникам цінну інформацію про морське середовище вздовж узбережжя. По-друге, вони допоможуть картографувати місця існування цього виду, що сприятиме поточним зусиллям з його збереження.