Поэтому зверинец разместил вакансию купальщика бегемотов. Кроме того, в зоопарке нужен человек, что будет строить кроватки для панд, а также работник, в обязанности которого будет входить выгул лошадей.

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В зоопарке Берлина открыли новые вакансии

В своем заявлении Кристан Керн, директор зоопарка, подчеркнула, что уход за животными является очень ответственным делом. Эта роль требует непоколебимой преданности делу, ведь работники зоопарка дежурят ежедневно в течение года, независимо от погодных условий.

Как сказано на сайте учреждения, зоопарк может предложить настоящую "работу мечты". Так, нужны люди, которые помогут маленьким бегемотам привыкнуть к воде.

Сейчас мы ищем опытных смотрителей зоопарка, которые могли бы приобщиться и практиковать свою профессию со страстью, эмпатией и энтузиазмом,

– говорит Керн.

Список вакансий также включает такие должности, как плотник, который должен строить кровати для молодых панд, выгульщик лошадей и другие. Должность смотрителя зоопарка предусматривает также обучение животных. В частности морских львов, человекообразных обезьян и львов приучают к процедурам, чтобы, например, взятие крови для анализа без анестезии.

Напомним, карликовая бегемотиха родилась в зоопарке 3 июня и пока ей даже не дали имя. Малыш учится оставаться в воде. Несмотря на полуводный образ жизни, бегемоты не являются искусными пловцами и обычно предпочитают ходить вдоль русла реки. Наблюдатели заметили, что молодой детеныш учится отталкиваться от дна и вытягивать голову над поверхностью. Смотрители должны внимательно следить за уровнем воды, оказывая необходимую поддержку, чтобы обеспечить прогресс в этом важном для бегемота навыке.