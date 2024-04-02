Інспектор RSPCA Джон Лоусон повідомив, що 92-сантиметрову змію підібрала ворона. Птах зрештою відмовився від спроби з'їсти змію, коли стало зрозуміло, що вона занадто велика для поїдання.

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Зникла на рік домашня змія повернулася до господині

Несподівано виявилося, що самка рептилії, на ім'я Агнус, – зникла домашня тварина сусіда жительки Спеннімура. Рептилія вважалася зниклою цілий рік після того, як втекла з дому.

Після того як я врятував змію, до мене підійшла мешканка сусіднього будинку і була в повному захваті, адже це був її пітон на прізвисько Агнус, який зник рік тому,

— розповів Лоусон.

Експерт висловив здивування з приводу того, що тварина витримала і жорстокий напад ворон, і суворі зимові температури.

Змія впала на дах сусіднього будинку / Фото RSPCA

У звіті Національного зоопарку Смітсонівського інституту було виявлено, що змії є екотермічними істотами, не здатними виробляти власне тепло, а тому залежні від навколишнього середовища для регулювання своєї температури.

Це дійсно дивно, що вона так довго виживала без тепла — і до того ж вижила після того, як ворона вирішила спробувати полетіти з нею,

— розповів Лоусон.

Після інциденту Агнус пройшла ретельний огляд у ветеринара й отримала лікування від респіраторної інфекції, спричиненої тривалим перебуванням на холоді.

Кіт Кевін повернувся через 7 років після зникнення

Ліз Гіллеспі у США була вражена, побачивши, що її загублений домашній улюбленець повернувся додому через 7 років. Спочатку побоюючись, що пухнастик загубився в лісі і на нього напав дикий звір, господиня не повірила, а потім зраділа, коли кіт знову з'явився цілим і неушкодженим.

У 2017 році сіамський метис з блакитними очима Кевін Дюрант зник після того, як вийшов погуляти на подвір'я. Власниця та її сусіди розпочали масштабні пошуки кота, використовуючи для цього записи з дронів, але, на жаль, пошуки не увінчалися успіхом. Втім, дива трапляються!