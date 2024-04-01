Премію отримали 15 зоозахисників, які рятують життя тварин в Україні. Відзнаку ініціювали Всеукраїнський гуманістичний рух UAnimals та міжфракційне об'єднання "Гуманна країна".

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В Україні відбулася Всеукраїнська зоозахисна премія

Конкурс на Всеукраїнську зоозахисну премію цьогоріч провели вдруге. Охочі номінували кандидата чи кандидатку на премію на сайті UAnimals. Переможців серед 1 206 заявок визначило журі, до якого увійшли представники й представниці українських та іноземних зоозахисних організацій, а також політикині.

Зоозахисна премія — це наш інструмент для того, щоб інформаційно підтримати людей та ініціативи, за яких вболіваємо і чиї цінності поділяємо,

— пояснив засновник UAnimals Олександр Тодорчук.

Тож UAnimals вшанувала людей, які рятують тварин, дбають про їхній добробут і підтримують гуманне ставлення до всіх живих істот. Так, лауреатами Всеукраїнської зоозахисної премії 2024 стали:

Марія Вронська — керівниця Гостомельського притулку для тварин, засновниця проєкту з прилаштування тварин "AdoptMe Days", завдяки якому успішно прилаштовують тварин із різних притулків;

— керівниця Гостомельського притулку для тварин, засновниця проєкту з прилаштування тварин "AdoptMe Days", завдяки якому успішно прилаштовують тварин із різних притулків; Віктор Шельвінський — орнітолог, засновник Центру реабілітації птахів "Вільні Крила" на Львівщині, лікує поранених і хворих птахів;

Віктор Шельвінський отримав нагороду / Фото UAnimals

Вікторія Кручина — зооволонтерка з Куп'янська на Харківщині, яка першою в місті впровадила програму стерилізації та вакцинації безпритульних тварин;

— зооволонтерка з Куп'янська на Харківщині, яка першою в місті впровадила програму стерилізації та вакцинації безпритульних тварин; Олена Котова — зооволонтерка з Олександрії Кіровоградської області, засновниця центру реабілітації та стерилізації "Зоодопомога";

— зооволонтерка з Олександрії Кіровоградської області, засновниця центру реабілітації та стерилізації "Зоодопомога"; Тетяна Куцуконь — зоозахисниця з Борисполя на Київщині, засновниця благодійного фонду допомоги тваринам "Фенікс";

— зоозахисниця з Борисполя на Київщині, засновниця благодійного фонду допомоги тваринам "Фенікс"; Марина Шажко — засновниця притулку "Бахмутське товариство захисту тварин ЛАДА", після початку російського наступу на Бахмут евакуювала весь притулок на Дніпропетровщину;

Марина Шажко відзначили за зооволонтерську діяльністю / Фото UAnimals

Алісія Полиха — рятувальниця у складі команди порятунку тварин KARG, рятує тварин, що потрапили в біду, зокрема й вивозить їх із найгарячіших точок України;

— рятувальниця у складі команди порятунку тварин KARG, рятує тварин, що потрапили в біду, зокрема й вивозить їх із найгарячіших точок України; Ілона Джалаганія — волонтерка із Сум, співзасновниця та керівниця Сумського товариства захисту тварин;

— волонтерка із Сум, співзасновниця та керівниця Сумського товариства захисту тварин; Олеся Леонова — волонтерка з Дніпра, яка опікується котами;

— волонтерка з Дніпра, яка опікується котами; Роман Остапчук — військовослужбовець ЗСУ, який забирає тварин із небезпечних зон і шукає для них прихисток.

Роман Остапчук – військовослужбовець, який рятує тварин на фронті / Фото UAnimals

Спеціальні відзнаки від UAnimals отримали:

Михайло Русін — кандидат біологічних наук, засновник Центру порятунку хом’яків, розробник проєктів зі збереження колоній ховрахів;

— кандидат біологічних наук, засновник Центру порятунку хом’яків, розробник проєктів зі збереження колоній ховрахів; ініціативна група Free Svydovets , що бореться за збереження карпатського регіону Свидовець від забудови;

, що бореться за збереження карпатського регіону Свидовець від забудови; відділ прямої допомоги UAnimals. Це члени команди евакуації тварин із гарячих точок, команди стерилізації безпритульних тварин, команда гуманітарних місій у прифронтових територіях, а також програм з відбудови притулків для тварин.

Також UAnimals відзначила загиблих, які зробили внесок у порятунок тварин: це Емма Ігуаль з Іспанії та Ентоні Ігнат із Канади — волонтери, які передавали команді UAnimals тварин із гарячих точок, а також французький журналіст Арман Солдін, який забрав з окопу ослабленого їжака.

Масі Найєм та пес Бармалей / Фото UAnimals

Волонтери і журналіст загинули на Донеччині під час обстрілів. Замість них спеціальні відзнаки отримали їхні друзі й колеги.