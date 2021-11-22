Зник, щоб повернутися через 10 років: неймовірна історія кота з Бірмінгема

Рудий котик на прізвисько Великий Джиндж одного разу не повернувся додому. Це трапилося ще у 2011 році. Власники довго чекали на свого улюбленця, аж поки не оголосили його безвісти зниклим.

У 2011 році британці Колін Клейтон та Єва Беламі щойно одружилися. Пара проводила свій медовий місяць на баржі, плаваючи каналами Бірмінгема.

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Так виглядає знайдений котик / Фото PA

Кота чекали 5 днів

Разом із людьми на баржі мешкали 3 коти. Тварини часто ходили гуляти втрьох, але завжди поверталися додому.

Одного разу з прогулянки повернулося тільки 2 котики, а Великий Джиндж не прийшов. Власники кота чекали його 5 днів, нікуди не відпливаючи. І тільки через цей проміжок часу зареєстрували улюбленця, як зниклого безвісти.

Кота чипували ще в дитинстві

У Великого Джинджа був чип з інформацією про власників.



Таким кошеня потрапило до своїх власників / Фото PA

У Великій Британії побачити бездомну тварину – рідкість. Саме тому мешканці містечка Лічфілд, північного передмістя Бірмінгема, у 2021 році помітили кота-знайду.

Кота почали називати Мармелад і намагалися піймати. Однак тварина була перелякана та не йшла до рук.

Небайдужий чоловік щодня підгодовував кота, поки той не звик. Тоді волонтер упіймав котика і приніс його додому.

Кіт мав велику пухлину

Щоб ваша кішка завжди була енергійною та грайливою, їй потрібні фізичні навантаження та здоровий раціон.містять усі мікроелементи, необхідні для активного життя вашого улюбленця.

Вже вдома з'ясувалося, що у котика на боку була велика пухлина. Тварину віднесли до ветеринара і з'ясували, що це – Великий Джиндж, який загубився 10 років тому.



Великий Джиндж у клініці / Фото PA

Ветеринар одразу зателефонував власникам. Вони були шоковані звісткою, що кіт знайшовся.

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Пухлина виявилася доброякісною і котика вже повернули його справжнім господарям.

Впевнений, що він достатньо настраждався за ці 10 років і тепер йому потрібно добряче відпочити,

– розповідає власник кота.



Баржа, з якої зник кіт / Фото PA

Нікому не відомо, як жив котик усі ці 10 років, де знаходив їжу та чи дбав хтось про нього. Але йому пощастило повернутися до люблячих господарів.