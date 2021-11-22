Кіт, якого назвали Какуца, під час прямого ефіру елегантно застрибнув на стіл між ведучим та його гостем.

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В цей момент Давид Акубардія вів діалог про політику зі своїм гостем Гедеваном Попхадзе. Кумедний випадок стався у студії телеканалу "Кавказ".

Учасники програми не розгубилися, а з посмішкою відреагували на несподіваний вчинок чотирилапого. Ведучий одразу зазначив, що це їх кіт – Какуца. Тоді гість вирішив пожартувати, що улюбленець прийшов, бо також хотів доєднатися до дискусії.

Сам Какуца не планував покидати місце, яке йому так сподобалося. На прохання Давид Акубардія, аби чотирилапий спустився на підлогу, – не реагував. Кіт сів на столі та, не соромлячись, почав вилизувати свій хвіст в прямому ефірі телебачення. Крім того, вирішив ще й підійти до гостя, аби той його погладив.

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Канал "Кавказ" поширив момент, коли кіт "зірвав" прямий ефір. Його одразу підхопили та активно почали поширювати закордонні медіа.

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Дивіться відео: як кіт увірвався в прямий ефір телеканалу